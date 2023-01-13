國際足協年度最佳球員C朗冇份　聖日耳門4人候選

國際足協公布包括年度最佳男女子球員、男女子教練、男女子門將、普斯卡斯獎以及最佳球迷獎的提名。其中在男子最佳球員有14名球員候選，當中包括美斯、尼馬（Neymar）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）及阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）4個巴黎聖日耳門球員，而曼城及皇家馬德里亦有3人候選。

國際足協（FIFA）公布，2022年的年度最佳球員及教練等獎項的提名。當中在男子最佳球員之中，轉投沙特阿拉伯聯賽的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）落選，而包括為阿根廷奪得世界盃冠軍的美斯（Lionel Messi）在內，法甲的巴黎聖日耳門有4名球員入選，是最多的一支球隊。另外在最佳球迷當中，日本球迷是其中一個獲提名的單位。

在最佳男子教練方面，帶領阿根廷奪得世界盃冠軍的史卡朗尼（Lionel Scaloni）、法國隊的迪甘斯（Didier Deschamps）以及摩洛哥的歷格古（Walid Regragui）都是候選之一。

日本球迷候選最佳球迷

另外，在最佳球迷方面。日本球迷是最佳球迷的候選單位之一，國際足協形容日本球迷在完場後仍留在球場清理，是獲得世界的認證。

至於在女子球員之中，帶領英格蘭贏得首個女子歐洲國家盃冠軍的Leah Williamson、Beth Mead及Keira Walsh皆入選，不過女子金球獎得主，西班牙的佩達娜絲（Alexia Putellas）亦是候選人。而英格蘭Sarina Wiegman亦是女足主帥候選人。

在最佳入球的普斯卡斯獎之中，亦有2個入球來自今屆的世界盃，當中包括決賽麥巴比的入球以及巴西李察利臣（Richarlison）對塞爾維亞的金球。