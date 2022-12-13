國際足協欲改革世冠受挫　歐洲球會拒接受2025方案

國際足協（FIFA）尋求將世界冠軍球會盃能提升至世界盃的高度，不過改革的計劃據報受挫。原因是FIFA在上周五（9日）在卡塔爾與歐洲球會協會（ECA）的代表會面時，未能取得共識。

國際足協希望在2025年在美國舉行由32支球會參與的新世界冠軍球會盃計劃，不過據報代表220間歐洲球會的ECA就未有接受方案。英國傳媒指，FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在上周五，於卡塔爾與ECA的代表會面，不過最後在沒法達成協議下提早退出。

報道又指，FIFA懷疑因為歐洲球會拒絕方案，而「報復」未有與球會簽署備忘錄。有關備忘是國際足協與球會之間，就國際賽期、派出球員時限以及就國際賽而對球會作出的賠償的協議。有關協議將會在12月31日到期。在有關備忘未能延續的話，球會理論上在明年3月的國際賽期可以拒絕讓球員代表國家隊出戰。

望作2026年測試賽

FIFA一直希望改革世冠盃的賽制及規模，以提高賽事的重要性。原本計劃是在去年於中國舉行24支球隊的賽事，不過因為疫情而取消。然而歐洲足協擔心有關概念會損害歐聯的地位。而ECA本身打算與FIFA先就國際賽期達成協議，之後才討論其他的比賽，然而有關的會議最終未能取得共識。

FIFA希望在2025年推出新的世冠盃賽事，並改為4年一度，以取代目前每年舉行。然而有關的資格、機制以至轉播權及商業合作亦仍未有討論。而FIFA是希望可藉2025年在美國舉行，以作為2026年北美世界盃的測試。不過報道指，即使有指獎金可能達1.5億英鎊（約14.33億港元），但有關計劃除了南美球會外，對其他球會並不太吸引。