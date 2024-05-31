國際足協發警告　職業球員不滿賽程頻密擬罷工

國際足協（FIFA）向球員發出警告，原因是英格蘭職業球員公會（PFA）不滿球員的賽程過於頻密，並計劃發起「工業行動」，而PFA認為，球員已經處於轉捩點。 明年國際足協推出的新版世界冠軍球會盃舉行，並擴展至32隊參賽，PFA就呼籲應該要縮減賽程將就。總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示：「我可以告訴你一個不到10日前的故事，在我到一個受影響的更衣室，然後我說：『我高興來到這裡，然後發牢騷，不過一切取決於你們，你想走多遠？』」莫蘭高表示，有些球員表示他們不想這樣，甚至想罷工，有球員也表示：「可以怎樣？是，我是百萬富翁，不過我根本沒時間去花錢。」他向國際職業球員協會（FIFPro）表達出球員在季後的過度工作及影響恢復的意見。

球員公會指情況已到不能忽視地步 莫蘭高指：「這不只是公會有意見，還有高普（Jurgen Klopp）和哥迪奧拿（Pep Guardiola），我們已到了不能忽視的地步。」PFA表示，他們不排除會採取法律行動，以尋找方法去限制不斷增加的比賽賽程，而在本月，PFA更聯同FIFPro以及包括英超聯賽在內的世界聯賽協會（WLA）致函FIFA，表示如果明年繼續舉行32隊的世冠盃，他們威脅採取法律行動。 英國廣播公司（BBC）表示，在看過有關信函內容，指FIFPro及WLA要求，如果FIFA要擴張他們的賽事，就應該縮減其他。他們批評這是「強行向各地聯賽及球員增加負擔」又指「危害各地聯賽及影響球員的利益及健康」。BBC就指，他們了解FIFA並不認同這說法，並認為他們已考慮到球員的福利。不過莫蘭高指：「在英格蘭的一些本地賽程已被FIFA和歐洲足協（UEFA）強迫改變，現時已發生或是可能發生的事，已不只是影響頂級的球員。」