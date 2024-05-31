熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-31 12:55:53

國際足協發警告　職業球員不滿賽程頻密擬罷工

分享：
國際足協會長恩芬天奴。(路透社)

國際足協會長恩芬天奴。(路透社)

國際足協（FIFA）向球員發出警告，原因是英格蘭職業球員公會（PFA）不滿球員的賽程過於頻密，並計劃發起「工業行動」，而PFA認為，球員已經處於轉捩點。

明年國際足協推出的新版世界冠軍球會盃舉行，並擴展至32隊參賽，PFA就呼籲應該要縮減賽程將就。總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示：「我可以告訴你一個不到10日前的故事，在我到一個受影響的更衣室，然後我說：『我高興來到這裡，然後發牢騷，不過一切取決於你們，你想走多遠？』」莫蘭高表示，有些球員表示他們不想這樣，甚至想罷工，有球員也表示：「可以怎樣？是，我是百萬富翁，不過我根本沒時間去花錢。」他向國際職業球員協會（FIFPro）表達出球員在季後的過度工作及影響恢復的意見。

高普曾批評球員的賽程過密。(路透社)

高普曾批評球員的賽程過密。(路透社)

球員公會指情況已到不能忽視地步

莫蘭高指：「這不只是公會有意見，還有高普（Jurgen Klopp）和哥迪奧拿（Pep Guardiola），我們已到了不能忽視的地步。」PFA表示，他們不排除會採取法律行動，以尋找方法去限制不斷增加的比賽賽程，而在本月，PFA更聯同FIFPro以及包括英超聯賽在內的世界聯賽協會（WLA）致函FIFA，表示如果明年繼續舉行32隊的世冠盃，他們威脅採取法律行動。

英國廣播公司（BBC）表示，在看過有關信函內容，指FIFPro及WLA要求，如果FIFA要擴張他們的賽事，就應該縮減其他。他們批評這是「強行向各地聯賽及球員增加負擔」又指「危害各地聯賽及影響球員的利益及健康」。BBC就指，他們了解FIFA並不認同這說法，並認為他們已考慮到球員的福利。不過莫蘭高指：「在英格蘭的一些本地賽程已被FIFA和歐洲足協（UEFA）強迫改變，現時已發生或是可能發生的事，已不只是影響頂級的球員。」

研究稱比寧咸的上陣時間已遠超多位名將在同齡時的水平。(路透社)

研究稱比寧咸的上陣時間已遠超多位名將在同齡時的水平。(路透社)

國際足協不認同賽程密

在一項調查指，以皇家馬德里的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）為例，在他僅20歲時已經上陣了18,486分鐘，與碧咸（David Beckham）同齡時的3,929分鐘以及林伯特（Frank Lampard）的6,987分鐘相距甚大。研究顯示現今的年輕球員身體所面對的壓力有多高。而FIFPro的歐洲主席泰利亞（David Terrier）亦警告，球員無論是精神還是體力上都已經過度疲勞。在調查又指，有50%的球員回應指，他們都需要在負傷的情況下上陣。

FIFA在本月舉行的大會，曾與FIFPro討論過賽程過密的問題，不過會長恩芬天奴（Gianni Infantino）認為：「FIFA只舉辦世界1%的頂級球會賽事，有98%至99%的都是由不同的聯賽、足協及各洲足協主辦。而FIFA是為全世界的足球提供資金，這些收入我們不只向單一國家或少數球會提供，而是向全球211個地方及國家提供。我們的目標是要組織活動及比賽，在全世界發展足球，因為有70%的FIFA成員如果沒得到FIFA提供資源，將不會有足球的發展。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受