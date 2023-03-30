國際足協禠奪印尼辦世青盃資格　宗教原因拒接待以色列

原定今年中在印尼舉行的世青盃，因為主辦國印尼在上周五（24日）中止了抽籤儀式，國際足協（FIFA）宣布褫奪印尼的主辦資格。原因是抽籤場地的峇里，拒絕招待來自以色列的團隊。

今屆世青盃原定在5月20日至6月11日在印尼舉行，而賽事的抽籤原本安排在上周五在印尼的峇里進行。不過印尼足協透露，FIFA在峇里省長I Wayan Koster拒絕接待以色列團隊之後，決定中止有關的儀式。印尼足協的一個委員在FIFA作出公布前就表示對維持主辦權感到悲觀，他指：「如果我們要將政治要求加入體育之內，永遠就會如此。我們會被排除在足球的生態圈之外。這對我們是非常嚴峻，我們正走向體育的災難。我們是有必要將足球或體育從政治分割。」

印尼足協或面臨懲罰

FIFA其後聲明表示：「FIFA已經決定，因為現時的狀況，取消印尼主辦2023年世青盃的資格。新的主辦國會盡快公布，而賽事比賽日期暫時維持不變。稍後可能會考慮對印尼足協作出懲處。」

印尼本身與以色列沒有外交關係，而當地有示威，要求當地拒絕以色列參賽，原因是當地支持巴勒斯坦。印尼在2019年取得了世青盃的主辦資格，不過以色列最後在外圍賽取得參賽資格，是該國首次出席這項國際青年賽事。印尼國內對足球非常熱愛，然而因為管理混亂以及政治、假球等問題，令當地足球發展經常受到打擊。