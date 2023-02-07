土耳其地震︱事發前為球會攻入致勝球　加納國腳艾素瓦礫中獲救（更新）

【16:20更新】哈塔斯堡副主席Mustafa Ozat證實，艾素已被救援人員從瓦礫中救出，但有多處受傷。而Mustafa Ozat表示，球會的體育總監Taner Savut仍被困於瓦礫之中。Mustafa Ozat表示：「哈塔斯堡已受嚴重影響，我們將結束這個最危險的時刻。」與艾素友好的隊友Kerim Alici在周二（7日）亦證實，這位加納國腳生還。 救援人員在球會總部搜救

İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi No: 62 Rönesans Rezidans



Çok sayıda insanın sesinin geldiği, Hentbol oyuncusu Cemal Kütahyalı, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Cristian Atsu'nun da olduğu sitede ekipler otoparka girmeye çalışıyor. pic.twitter.com/rymcNGlxan — Ajansspor (@ajansspor) February 6, 2023

土耳其周日（5日）發生的7.8級大地震，導致多人死亡及仍然被困瓦礫。加納足協與英超的紐卡素證實，失蹤者包括31歲加納國腳的基斯甸艾素（Christian Atsu）。 生涯曾效力多支英超球會，包括車路士、愛華頓、般尼茅夫及紐卡素的加納國腳艾素，在去年夏天轉投土耳其聯賽的哈塔斯堡，並在周日的聯賽，為球會於97分鐘射入罰球，以1:0取勝。然而在開心過後不久，艾素被傳與球會的體育總監Taner Savut同被困在球會總部的瓦礫之內。 地震前艾素為球隊致勝

Christian Atsu scored a stoppage time goal for Hatayspor last night. He made the whole region happy. 😢



Today, he's under the rubble and the region has been devastated by the earthquake. 🇹🇷🇬🇭



Life is cruel. Our thoughts are with everyone effected. 💔 pic.twitter.com/4JMfaS5dcn — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 6, 2023