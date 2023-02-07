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體育
2023-02-07 16:20:00

土耳其地震︱事發前為球會攻入致勝球　加納國腳艾素瓦礫中獲救（更新）

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加納國腳艾素傳被埋瓦礫。(路透社)

加納國腳艾素傳被埋瓦礫。(路透社)

【16:20更新】哈塔斯堡副主席Mustafa Ozat證實，艾素已被救援人員從瓦礫中救出，但有多處受傷。而Mustafa Ozat表示，球會的體育總監Taner Savut仍被困於瓦礫之中。Mustafa Ozat表示：「哈塔斯堡已受嚴重影響，我們將結束這個最危險的時刻。」與艾素友好的隊友Kerim Alici在周二（7日）亦證實，這位加納國腳生還。

 

救援人員在球會總部搜救

土耳其周日（5日）發生的7.8級大地震，導致多人死亡及仍然被困瓦礫。加納足協與英超的紐卡素證實，失蹤者包括31歲加納國腳的基斯甸艾素（Christian Atsu）。

生涯曾效力多支英超球會，包括車路士、愛華頓、般尼茅夫及紐卡素的加納國腳艾素，在去年夏天轉投土耳其聯賽的哈塔斯堡，並在周日的聯賽，為球會於97分鐘射入罰球，以1:0取勝。然而在開心過後不久，艾素被傳與球會的體育總監Taner Savut同被困在球會總部的瓦礫之內。

 

地震前艾素為球隊致勝

未經證實消息指已被救出

加納足協就在Twitter確認艾素失蹤的消息，並呼籲公眾為艾素祈禱，希望其平安。而他效力過的紐卡素亦證實了有關的消息，並祈求得到正面的結果。英國《衞報》就報道，指有消息指艾素與被困的Taner Savut已同被發現，並已送往醫院，而葡萄牙的《球報》就指，艾素已被送往醫院，其右腳受傷以及出現呼吸困難。不過有關的消息未得到證實。

31歲的艾素，2013年登陸英超加盟車路士，但4年間未獲上陣機會，更多次被外借。在2016年被借用至英冠的紐卡素，並協助球會重返英超後，獲喜鵲買斷，之後在2021年球季離隊轉投沙特阿拉伯聯賽，至去年暑假再轉投哈塔斯堡。

哈塔斯堡主場位於安塔基亞，臨近地中海及接近敘利亞邊境，距離震央的加濟安泰普約140公里。

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