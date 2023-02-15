土耳其地震︱加納國腳失蹤9日仍未尋回　經理人稱找到兩對鞋

加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu）下落仍然未明。他的經理人透過社交媒體指出，至今已經9日，仍未能夠找到這位前英超球員，不過就已鎖定他房間的位置，以及找出了兩對他的鞋。
在土耳其地震中失蹤的艾素，在球會表示未能在醫院發現之後，目前仍處於失蹤狀態。其經理人Nana Sechere表示仍未確認到艾素的下落。Nana Sechere向傳媒表示：「我們仍未找到基斯甸。我與基斯甸的家人身處於地震災區的哈達，這裡的情境難以想像，我們所有受影響的人都感到心碎。」
It has been 9 days since the earthquake and we still have not located Christian.— Nana Sechere (@iAmNana7) February 14, 2023
I am at the quake site in Hatay with Christian’s family. The scenes are unimaginable and our hearts are broken for all the people affected.
熱能感應稱發現5個生命跡象
Nana Sechere又表示：「在我於這裡的時間，我們可以確認到艾素房間的位置，而且我們還發現了兩對他的鞋子。昨日我收到確認，表示熱能感應顯示瓦礫有5個生命跡象。然而我表示，能夠真正確認生命，以透過眼見、氣味和聲音，而不幸地我們未發現到基斯甸。」
曾效力車路士、愛華頓及紐卡素等英超球會的艾素，在去年夏天轉投土耳其的哈塔斯堡，在土耳其大地震時，剛為球隊一箭定江山的艾素據報與球會體育總監被困在球會總部的瓦礫內，雖然在之後一日有指艾素已被尋回及送到醫院，不過球會之後到醫院卻未發現該名球員，因此將他重新列為失蹤，而至今他與球會球會體育總監仍未尋獲。