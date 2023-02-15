土耳其地震︱加納國腳失蹤9日仍未尋回　經理人稱找到兩對鞋

加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu）下落仍然未明。他的經理人透過社交媒體指出，至今已經9日，仍未能夠找到這位前英超球員，不過就已鎖定他房間的位置，以及找出了兩對他的鞋。

在土耳其地震中失蹤的艾素，在球會表示未能在醫院發現之後，目前仍處於失蹤狀態。其經理人Nana Sechere表示仍未確認到艾素的下落。Nana Sechere向傳媒表示：「我們仍未找到基斯甸。我與基斯甸的家人身處於地震災區的哈達，這裡的情境難以想像，我們所有受影響的人都感到心碎。」