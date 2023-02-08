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體育
2023-02-08 12:01:33

土耳其地震︱土國腳捐C朗簽名球衣助籌款　28歲乙組門將證實遇難

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土耳其門將Ahmet Eyup Turkaslan證實遇難。(Twitter圖片)

土耳其門將Ahmet Eyup Turkaslan證實遇難。(Twitter圖片)

土耳其大地震死亡人數已逾5,000人，當中不少運動員都成為災民。其中當地一支乙組球會的門將Ahmet Eyup Turkaslan證實罹難。而土耳其國腳，美列迪美羅（Merih Demiral）宣布會捐出一件基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的簽名球衣作拍賣，以為災民籌款。

土耳其乙組球會Yeni Malatyaspor宣布，之前失蹤的門將Ahmet Eyup Turkaslan已在瓦礫中尋回，不過已不幸身亡。28歲的Ahmet Eyup Turkaslan在2021年加盟球隊，並為球隊上陣6次。

C朗同意拍賣球衣

效力意甲阿特蘭大的24歲土耳其國腳迪美羅，表示在與C朗溝通過後，決定把自己收藏的一件C朗在祖雲達斯效力時的簽名球衣拿出來拍賣。他表示C朗也對土耳其的災難感到傷心。而拍賣得來的資金會用作地震災區的用途。

早前被困瓦礫獲救的加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu），其經理人向傳媒確定這位31歲球員已經安全：「這裡有很多來自英格蘭和加納報告，指基斯甸安全，不過我得到首個官方的確實是在周二的早上。球會告訴我，他已在醫院，而且情況穩定。他沒有了手機，而且也與我們一樣，他記不起自己的號碼，所以我需要等有機會才聯絡到他。」

經理人又表示，在當晚與艾素玩啤牌，然後各自回家，他表示：「我最後知悉基斯甸的是在半夜，我希望他在地震時未有睡着。他的大樓是11層的建築，他住9樓。球會職員曾嘗試為我尋找他，不過很困難。因為這可以理解的，他們因為還要找自己的朋友和家人。」

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