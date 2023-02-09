土耳其地震︱隊醫稱到醫院不見艾素　被重新列為失蹤

早前艾素的經理人表示未能與其聯絡，但獲球會通知他已經被救出。然而，球會在派出醫生到醫院協助時，卻未找到艾素。艾素的經理人Nana Sechere表示：「我們已盡一切努力尋找基斯甸。你可以想像，這將繼續是他的家人的難過時刻。」

加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu）的事件變成壞消息，他所效力的哈塔斯堡在派出隊醫前往醫院，希望可以了解其傷勢時，卻未能在報稱的醫院找到艾素，因此球會未知究竟是否誤報，而將艾素再列為失蹤。

主帥稱不能確定是否生還

哈塔斯堡的主帥Volkan Demirel向傳媒透露，球會對於艾素以及體育總監Taner Savut仍然沒有新消息，二人仍然被列為失蹤。他指：「如果他們在醫院，你覺得我會說這些嗎？請不要肯定他仍生還，這不應該將他寫成為生還。」

加納駐土耳其大使亦表示，將艾素的去向仍然困惑：「昨日，外交部通知我，他們想確定艾素已被尋回及獲救，以及被送往醫治。然而一切變得困惑，雖然這狀況是可以理解，但他們也不清楚他被送往哪間醫院或哪裡接受治療。今早外交部再跟我說，他們在全力核實他究竟被送到哪裡，並會盡快通知我，因為我必須到場了解他的狀況。」

31歲的艾素，過去65次代表加納國家隊，並在去年夏天才轉投哈塔斯堡。