土耳其球會主席衝入球場打球證　足協宣布暫停國內聯賽(有片)

土耳其超級聯賽在周一（11日）發生罕有事件，在其中一場的比賽，安卡拉高古對里澤斯堡的比賽後，安卡拉高古的主席高卡（Faruk Koca）闖入球場並對球證美拿（Halil Umut Meler）揮拳，亦有人之後腳踢倒地球證。土耳其足協其後宣布，國內的所有比賽會暫時停止。

土耳其足協會長布尤基斯（Mehmet Buyukeksi）就有關事件在周一發聲明：「所有聯賽的比賽將會即時中止。這次的襲擊是土耳其足球可恥的一夜。」有關的比賽，安卡拉高古在主場，在補時第7分鐘才遭到里澤斯堡迫和1:1，在球證吹完場後，高卡隨即衝入球場，並向主球證的美拿揮拳，美拿之後倒地，期間有人對他出腳。美拿之後在其他職員的保護下離開。