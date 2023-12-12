土耳其球會主席衝入球場打球證　足協宣布暫停國內聯賽(有片)

土耳其超級聯賽在周一（11日）發生罕有事件，在其中一場的比賽，安卡拉高古對里澤斯堡的比賽後，安卡拉高古的主席高卡（Faruk Koca）闖入球場並對球證美拿（Halil Umut Meler）揮拳，亦有人之後腳踢倒地球證。土耳其足協其後宣布，國內的所有比賽會暫時停止。
土耳其足協會長布尤基斯（Mehmet Buyukeksi）就有關事件在周一發聲明：「所有聯賽的比賽將會即時中止。這次的襲擊是土耳其足球可恥的一夜。」有關的比賽，安卡拉高古在主場，在補時第7分鐘才遭到里澤斯堡迫和1:1，在球證吹完場後，高卡隨即衝入球場，並向主球證的美拿揮拳，美拿之後倒地，期間有人對他出腳。美拿之後在其他職員的保護下離開。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）亦對事件作出強烈的譴責，並表示雖然高卡目前在接受治療，不過之後會對他作出拘留。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦對事件作出譴責：「我譴責在傍晚安卡拉高古對里澤斯堡賽後，對球證美拿的襲擊，並希望他可以盡快康復。」而球證的美拿，醫生表示沒有生命危險，只是左眼附近有出血及受創。37歲的美拿是土耳其的國際球證，也在歐洲足協（UEFA）的精英球證名單。
希臘下令閉門作賽兩個月
同樣受到暴力事件，還有鄰國的希臘。希臘政府宣布因為國內體育運動持續的暴力行為，在未來兩個月國內的頂級聯賽將會部閉門舉行。原因是在上周舉行的奧林比亞高斯對彭拿典奈高斯的排球賽事發生暴力衝突，造成多名警員受傷。有政府人事更表示，如果球場不裝設閉路電視以及電子識別系統，有關的禁令可能會影響一些歐洲賽的主場比賽，同時會延長有關禁令。
希臘政府發言人表示：「在過去幾年，罪犯以球迷為名，犯下包括嚴重受傷及殺人的罪行。無論是運動員還是球迷，都不應該受到這些犯罪團夥影響。」
Absolutely crazy scenes between Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor.— Ali (@RoyMustang786) December 11, 2023
Halil Umut Meler, stood with his assistants at the final whistle, Ankaragucu president Faruk Koca knocks him out!
Ironically Faruk Koca won the Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 💀#AGvÇRS 🇹🇷 pic.twitter.com/GFb5HW2pOd