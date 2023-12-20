土耳其聯賽又有球會主席生事　不滿球證漏判拉隊走

剛剛因為打球證事件落幕，重開的土耳其聯賽又生事故，在伊斯坦堡士邦對特拉布宗的土超聯賽，主隊伊斯坦堡士邦主席沙利亞利奧古（Ecmel Faik Sarıalioglu）因為不滿球證漏判球隊12碼，並讓對手反勝，繼而拉隊離場，令比賽被迫中止。

因為打球證事件，土超聯賽在周二（19日）才重新展開，不過又立即發生事件。作客的特拉布宗，在68分鐘憑安勞亞祖（Paul Onuachu）頭槌領先2:1，然而在之前，伊斯坦堡士邦有球員在禁區內疑被撞跌，不過球證卻未有判處12碼，而轉頭的攻勢特拉布宗就領先，因此引起沙利亞利奧古不滿。他走到場邊叫球員離開，以抗議球證的判決。