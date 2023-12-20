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體育
2023-12-20 12:41:10

土耳其聯賽又有球會主席生事　不滿球證漏判拉隊走

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伊斯坦堡士邦主席拉隊離場。(美聯社)

伊斯坦堡士邦主席拉隊離場。(美聯社)

剛剛因為打球證事件落幕，重開的土耳其聯賽又生事故，在伊斯坦堡士邦對特拉布宗的土超聯賽，主隊伊斯坦堡士邦主席沙利亞利奧古（Ecmel Faik Sarıalioglu）因為不滿球證漏判球隊12碼，並讓對手反勝，繼而拉隊離場，令比賽被迫中止。

因為打球證事件，土超聯賽在周二（19日）才重新展開，不過又立即發生事件。作客的特拉布宗，在68分鐘憑安勞亞祖（Paul Onuachu）頭槌領先2:1，然而在之前，伊斯坦堡士邦有球員在禁區內疑被撞跌，不過球證卻未有判處12碼，而轉頭的攻勢特拉布宗就領先，因此引起沙利亞利奧古不滿。他走到場邊叫球員離開，以抗議球證的判決。

伊斯坦堡士邦球員離場。(美聯社) 伊斯坦堡士邦主席拉隊離場。(美聯社)

球員跪地求改變主意

然而部份伊斯坦堡士邦球員希望沙利亞利奧古改變主意，當中科特迪瓦守將的西蒙迪利（Simon Deli）甚至跪地請求，然而仍然無果。特拉布宗的主帥賽後表示：「這是讓足球悲哀的一日，我們現在會等待足協的決定。」特拉布宗的社交媒體就表示，比賽是在第73分鐘因為對手離場而暫停。

上星期安卡拉高古對里澤斯堡的比賽，因為安卡拉高古主席完場後進入球場向球證揮拳，令土耳其足協宣布暫停所有級別的比賽。而安卡拉高古主席的高卡（Faruk Koca）最終被足協終生禁止進入球場，同時他亦可能面對刑事檢控。比賽亦在周二才重開，伊斯坦堡士邦目前在土超排榜尾，未知土耳其足協會否採取行動以避免同類事件的發生。

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