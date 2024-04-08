土耳其費倫巴治青年軍出戰1分鐘退賽　抗議足協不公平判罰

土耳其球會費倫巴治，早前經會員投票否決退出聯賽之後，球會在周日（7日）舉行的超級盃賽事，球會派出U19球員上陣，並在開賽1分鐘就拉隊，以示對土耳其足協的不滿。
這場超級盃的賽事本身就一波三折，因為比賽原本是去年12月安排在沙特阿拉伯的利雅德舉行，但因為沙特方面拒絕球員穿上印有現代土耳其國父阿塔圖克（Mustafa Kemal Ataturk）熱身球衣出場而取消。之後比賽轉為在去年發生大地震的尚勒烏爾法進行，距離兩支參賽球隊加拉塔沙雷及費倫巴治根據地的伊斯坦布爾1,000公里。
而費倫巴治曾要求當局將這場比賽再延期，以讓他們可以準備周四（11日）對奧林比亞高斯的歐霸盃八強，同時也要求土耳其足協委任外國球證執法，因為球隊認為土耳其球證針對他們，可是都未有獲土耳其足協的接納。而球會早前舉行緊急會員大會，在大比數下否決了退出聯賽的決定，然而在這場比賽，球隊還是只派出U19隊伍上陣，並且在開賽1分鐘不夠就離開球場，以示抗議足協的不公平對待。
球會主席阿里高斯（Ali Koc）在周日召開記者會，並指：「土耳其足球是時候重啟。」而在球會退賽之後發聲明，表示球隊上場：「不是要贏，而是守護真相。」費倫巴治在上月中的一場聯賽，在擊敗特拉布宗後有對手的球迷闖入球場與球員衝突，當中3名球員及2名職員被土耳其足協指名涉事而調查。