土耳其費倫巴治青年軍出戰1分鐘退賽　抗議足協不公平判罰

土耳其球會費倫巴治，早前經會員投票否決退出聯賽之後，球會在周日（7日）舉行的超級盃賽事，球會派出U19球員上陣，並在開賽1分鐘就拉隊，以示對土耳其足協的不滿。

這場超級盃的賽事本身就一波三折，因為比賽原本是去年12月安排在沙特阿拉伯的利雅德舉行，但因為沙特方面拒絕球員穿上印有現代土耳其國父阿塔圖克（Mustafa Kemal Ataturk）熱身球衣出場而取消。之後比賽轉為在去年發生大地震的尚勒烏爾法進行，距離兩支參賽球隊加拉塔沙雷及費倫巴治根據地的伊斯坦布爾1,000公里。