土耳其足協揭發大量球證涉賭　百幾人活躍賭波

土耳其足協揭發數以百計的國內球證擁有博彩戶口，當中有152人活躍賭博，而包括最高2級聯賽的7名球證及15名旁證涉及案件。據報有人已下注近2萬場比賽。
土耳其足協在伊斯坦布爾召開記者會，未有點名，但表示旗下最高2級聯賽的7名球證及15名旁證涉及事件。而還有低組別賽事，被認證的36名球證及94名旁證涉及案件。他們表示，在5年的調查中，發現在571名全國的裁判員中，有371擁有賭博戶口，並有152人活躍於賭博。當中部份人只下注過1次，不過有42人下注超過1,000場足球比賽，另外最嚴重1人，下注達18,227場的比賽。
土耳其足協主席漢斯奧斯文勞古（Ibrahim Ethem Haciosmanoglu）在記者會表示：「如果我們想將土耳其足球帶到應有位置，我們需要掃除這些骯髒的事情。」他表示涉事的裁判將要面廅應有的制裁。根據國際足協（FIFA）、歐洲足協（UEFA）以至土耳其足協的規章，都禁止球員、教練以及球證參與足球博彩活動。根據土耳其的規定，有關人士可能面臨以年計的停賽，而根據FIFA的規定，裁判員下注將要面臨10萬瑞士法郎罰款及禁止在3年內參與足球事務。
評論促暫停聯賽至調查結束
土耳其球證的問題在過去一直受不少國際級球員及教練的批評，當中包括偏袒個別球隊，不過今次的指控是更嚴重而且牽涉更廣。包括比錫達斯、特拉布宗都指事件是為土耳其建立「潔淨」的足球一個好開始，費倫巴治的主席沙蘭（Sadettin Saran）就表示：「對於土耳其足球，這既震驚也深感遺憾。」在土耳其公布的調查，最少7人是有資格在土耳其超級聯賽執法的精英球證。
然而土耳其球迷希望知道有沒有及多少比賽涉及案件，同時想知道相關的裁判身份。同時土耳其的足球評論認為，應該暫停國內的比賽直至調查完結，因為事件會令無辜的裁判員有機會被有色眼鏡看待。然而土耳其聯賽仍然繼續，周一甚至完成了2場超級聯賽，因此評論擔心會影響比賽的公平以及外界形象受損。