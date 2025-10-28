土耳其足協揭發大量球證涉賭　百幾人活躍賭波

土耳其足協揭發數以百計的國內球證擁有博彩戶口，當中有152人活躍賭博，而包括最高2級聯賽的7名球證及15名旁證涉及案件。據報有人已下注近2萬場比賽。

土耳其足協在伊斯坦布爾召開記者會，未有點名，但表示旗下最高2級聯賽的7名球證及15名旁證涉及事件。而還有低組別賽事，被認證的36名球證及94名旁證涉及案件。他們表示，在5年的調查中，發現在571名全國的裁判員中，有371擁有賭博戶口，並有152人活躍於賭博。當中部份人只下注過1次，不過有42人下注超過1,000場足球比賽，另外最嚴重1人，下注達18,227場的比賽。