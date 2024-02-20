土耳其青年球員比錫達斯解約　因交友App虛報年齡

土耳其球會比錫達斯，周一（19日）宣布與一名21歲的青年球員終止合約。球會雖然沒有透露原因，不過傳媒就指出，這位青年球員因為在一個交友程式上虛報個人資料而引起問題，結果就被球會解僱。

21歲的土耳其青年球員迪利巴斯（Emirhan Delibas），是比錫達斯自家的青訓產品，過去代表球會多個年齡級別的梯隊出賽，至今僅兩次在一隊中上陣。球會在周一發聲明，表示與迪利巴斯達成解約的協議，並祝願他有好的前途。沒有交代雙方解約的原因。

然而外國傳媒就指，迪利巴斯的解約，可能是因為他在交友程式「Bumble」上虛報年齡有關。在他的頁面中，身穿了比錫達斯的訓練服，並拿着飲品，當中有顯示他的名字及年齡，不過他的年齡卻是虛報為24歲。然而在迪利巴斯就在個人的社交媒體上，否認與有關帳戶有關：「我拒絕利用假帳戶對我的誹謗，還想聲明我對球隊的忠誠是無可置疑的。比錫達斯是我的責任，你們的愛是我的動力。」