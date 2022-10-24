地壺共融破世界紀錄 4個月累積9500人次推壺

「全城躍動．地壺共融」活動由7月起啟動，號召全港市民一起實踐及推廣聯合國SDG，第一站在7月份於裕民坊商場舉行首個地壺同樂日，讓居住在不同地區的市民，可以體驗這項老少皆宜、有益身心的運動。4個月內，超過3,000人參與了地壺公眾體驗，累積達9,500推壺人次，打破同類型的SDG世界紀錄。

「全城躍動．地壺共融」除了在不同地區設有免費地壺體驗活動外，亦設有隊際地壺比賽。閉幕禮當日亦於麥花臣場館舉行了盛大的「全港慶回歸地壺盃」比賽，吸引不論男女長幼傷健的各區市民，當中由年紀2歲半至98歲的參賽者組成128支隊伍，亦有不同殘疾類別的人士踴躍參與，一起透過地壺跨越年齡和傷健界限，享受運動帶來的健康和正能量，同時推動共融。經過一輪精彩刺激的比賽後，結果由「采頤1隊」勝出。