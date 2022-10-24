地壺共融破世界紀錄 4個月累積9500人次推壺

市區重建局（市建局）主辦、香港地壺總會及香港遊樂場協會協辦的「全城躍動．地壺共融」於上周六旺角麥花臣場館舉行閉幕典禮。整個地壺活動於4個月內累積達9,500推壺人次，打破了同類型的「可持續發展目標」世界紀錄，為這次慶回歸活動增添意義。
「全城躍動．地壺共融」活動由7月起啟動，號召全港市民一起實踐及推廣聯合國SDG，第一站在7月份於裕民坊商場舉行首個地壺同樂日，讓居住在不同地區的市民，可以體驗這項老少皆宜、有益身心的運動。4個月內，超過3,000人參與了地壺公眾體驗，累積達9,500推壺人次，打破同類型的SDG世界紀錄。
「全城躍動．地壺共融」除了在不同地區設有免費地壺體驗活動外，亦設有隊際地壺比賽。閉幕禮當日亦於麥花臣場館舉行了盛大的「全港慶回歸地壺盃」比賽，吸引不論男女長幼傷健的各區市民，當中由年紀2歲半至98歲的參賽者組成128支隊伍，亦有不同殘疾類別的人士踴躍參與，一起透過地壺跨越年齡和傷健界限，享受運動帶來的健康和正能量，同時推動共融。經過一輪精彩刺激的比賽後，結果由「采頤1隊」勝出。
協辦單位之一香港遊樂場協會同日亦於麥花臣場館周邊舉辦了其他活動，讓公眾參與地壺體驗同時可參與其他活動，包括：SPORTSEXPO體育互動體驗館、手作玩具體驗班、運動工作坊等，吸引不少家長帶同小朋友一起到場體驗，樂也融融。