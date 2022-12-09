坪輋壁畫村探比卡超龍貓　情心留言雪櫃獨一無二

坪輋壁畫村位於新界北部，鄰近上水與打鼓嶺。即使不是交通最方便地方，因心意滿滿的壁畫、跳飛機、龍貓等，加上情心留言雪櫃寫下愛意，是情侶打卡放閃半天遊的好地方。文︰山全部都係山

坪輋路迴旋處向北面九記士多旁的坪原路行，約10分鐘內分叉路可見桌榮記士多，於左邊小徑開始入村欣賞。坪輋壁畫村又名坪洋新村，不少村屋外牆塗上壁畫。早前村民平叔不滿遊人過多又隨地垃圾兼大呼小叫，親手噴污村屋以表不滿。到訪的將心比己，保持安靜以免打擾村民生活，否則景點再好也有盡頭，一旦村民不開放難以撤回。壁畫村沒有既定路線，休閒地兜一圈影相約半至1小時。

廢物利用製作風鈴，比卡超、龍貓、Minions、仿梵高圖畫、跳飛機等一應俱全。沿路而行畫作及花朵五顏六色，絕不會悶。前行是打卡熱點的情心留言雪櫃，雪櫃內提供紙張及多款顏色筆，供遊客寫上愛的宣言，意念滿分。

打卡 景點3︰花朵色彩繽紛

在情心留言雪櫃另一方，有一條種滿紫色花朵的小路。到訪時遇上一頭小狗快樂地在小路來回奔跑，難道它因花香而心情大好？

安靜參觀完坪輋壁畫村後，原路折返。有空可於卓榮記士多右轉，大約10-15分鐘到達白茅草海。夏天時白茅草海高及人腰，結婚相、畢業照、寵物照、文青照一一應付自如。如在日落夕陽下，更會金光閃爍。