埃及球證用手機當VAR　即被罰停吹

視像裁判的技術，在一些比較落後的地區其實仍未派上用場。不過埃及一個球證，不知是靈機一觸，還是腦筋上的錯誤，竟透過手機翻看片段，結果這自製VAR沒為他帶來讚賞，反而被罰停止執法。

埃及球證Mohamed Farouk在上周五（17日）執法一場當地的乙組聯賽，由艾納沙對蘇伊士，艾納沙在比賽的末段，成功追平對手。不過Mohamed Farouk就因為主隊的抗議，而透過手機，發現入球手球在先，因此判決入球無效。然而作為埃及足協的球證委員會主席的葡萄牙球證Vitor Pereira，對整個球證團隊，作出無限期停止執法的決定。