埃及球證用手機當VAR　即被罰停吹

視像裁判的技術，在一些比較落後的地區其實仍未派上用場。不過埃及一個球證，不知是靈機一觸，還是腦筋上的錯誤，竟透過手機翻看片段，結果這自製VAR沒為他帶來讚賞，反而被罰停止執法。
埃及球證Mohamed Farouk在上周五（17日）執法一場當地的乙組聯賽，由艾納沙對蘇伊士，艾納沙在比賽的末段，成功追平對手。不過Mohamed Farouk就因為主隊的抗議，而透過手機，發現入球手球在先，因此判決入球無效。然而作為埃及足協的球證委員會主席的葡萄牙球證Vitor Pereira，對整個球證團隊，作出無限期停止執法的決定。
埃及足協表示：「委員會決定就執法球證Mohamed Farouk利用手機翻看比賽事件作出調查。」比賽最終由蘇伊士以3:1勝出，並且出現了15分鐘的長補時。Mohamed Farouk賽後要由警方保護下離開球場，因為他被大批艾納沙的球員發職員包圍抗議，並威脅會採取法律行動，原因是球證違反球例的規定。
球例禁球證翻看非VAR片段
這位球證對於真相的追求其實並沒有錯，錯可能是他比球例走得太前。因為根據球例，球證只能透過有VAR系統以及VAR球證協助之下，才能透過VAR翻看比賽片段協助執法。
In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj— Henning (@henhink) March 18, 2023