城門水塘行山路線｜白千層接享逸台黃金芒草

城門水塘東北面新建了一座名為享逸台，是漁護署近年新建，在高角度看城門水塘與別不同。大帽山和針山作伴下靜待日落，芒草成金黃色，是完美日落行山路線。 文︰山全部都係山

菠蘿壩下車前收好食物及膠袋，以免被馬騮搶走。向車尾上樓梯，泥徑接上數分鐘樓級，右轉柏油路緩緩落斜。起步計約20分鐘經白千層，一排排整齊白千層靠在路邊。右轉落樓梯抵達打卡熱點，不少人在此拍結婚照、沙龍、與寵物合照等。

分叉路右轉沿畔塘徑，經半閒亭和城門老圍，水位低時可到岸邊大草原打卡，此處同樣有大量白千層，不用塞在「水浸千層」。及後需要捱過一條長命斜，往往要停下來小休才能繼續。跟隨柏油路而行，在設流動廁所的分叉路右轉，經過一涼亭後沿木砌步道而行，就到今次旅程目的地享逸台。

打卡景點3︰享逸台看水塘

享逸台於2020年10月開放，位處針山和大帽山之間，是城門水塘高位。享逸台的木製步道走起來較舒服，約5分鐘到達六角涼亭。開揚景色由城門水塘東部望向荃灣及白千層倒影，設施木材及石塊搭建而成，涼亭寫上對聯。享逸台不止在秋冬芒草盛放，也是觀看日落的好去處。

前行落斜，左轉經緩跑徑大部份景觀被樹木所擋，不過樹蔭下於天然泥徑行走，傾聽大自然的聲音也不錯。經過排洪漏斗右轉抵城門水塘主壩。再右轉過車閘，過燒烤區和草壩到菠蘿壩。