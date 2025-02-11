基沙文以波衫換馬體會小球迷換Pokemon ETB2盒（有片）

好多球員踢完場波，習慣除件波衫，拋向球迷席送禮。最近法國籍馬德里體育會的前鋒基沙文（Griezmann）在西班牙盃擊敗基達菲後做法卻大不同，基沙文跨過圍欄衝向一個小球迷，先與對方擊掌，再送上球衣，然後對方好順手地將兩盒 Pokemon的 Prismatic Evolutions 精英訓練盒（ETB）送給基士文。根據《馬卡報》報道，其中一盒卡是給基沙文的隊友高基。
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Pokemon ETB值1000歐元
現年33歲的基沙文依然係大細路，好鍾意動漫，曾經去主題公園同Minions合照放上社交平台。唔知是否都鍾意睇《鋼之鍊金術師》，學識等價交換的道理？根據talksport，兩盒Pokemon ETB價錢總共為1000歐元，加上誠意換來基沙文的「Match worn」球衣。
原文刊登於 Yahoo 體育
Prismatic Evolutions is so hard to find @AntoGriezmann had to exchange his match shirt for two Elite Trainer Boxes! 😂 pic.twitter.com/n5lWem7gMF— Pokemon Giveaways (@PokeTCGiveaways) February 7, 2025