基輔兩主將復出 反擊賓菲加

歐聯附加賽今晚上演3場次回合大戰，淘汰對手即可躋身下月分組賽！當中焦點戰賓菲加主場對基輔戴拿模(24/08 03:00)，前者首回合贏兩粒，今場或穩中求勝；對手基輔今場有中場兩主力加馬殊與施度卓克同時波監刑滿復出，必絕地反擊強攻主隊，力求反勝。

葡超勁旅賓菲加新季有好開始，至今在各項賽事5戰全勝；預計主帥羅渣舒密特會以上仗打敗基輔的原班人腳出戰，當中射手新星干卡路開季5戰合共炮製5入球2助攻，威脅力強。基輔續受國內戰事影響，只靠歐聯比賽磨練，球員狀態難推上高峰，而基輔上兩圈晉級都要靠加時戰才能取勝，實力及狀態確稍遜，要靠鬥志取勝，而球隊中場主力加馬殊與施度卓克今場復出將令陣容回復完整，或能威脅對手，不過兩軍自2016年起5次交手，基輔只得1和4負，今場要反敗為勝晉級，難度甚高。

同晚另外兩場歐聯附，貝爾格萊德紅星首回合2比3負海法馬卡比，今場回到主場勢必再演入球騷。柏辛域陀尼亞首回合作客與卡拉巴克互交白卷，今場回師捷克主場，借地利之助，將主攻爭贏波晉級。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )