正在馬來西亞出戰2025年亞洲場地單車錦標賽的香港代表隊再有獎牌落袋，「小女車神」李思穎（Ceci）昨日（2月26日）在強項女子精英組全能賽僅負日本20歲新星池田瑞纪，奪得銀牌，累積1金3銀1銅收官。小將馬繹斐亦在男子青年捕捉賽摘下銀牌，今屆第三度踏上頒獎台。

亞錦賽進入第6天賽事，港隊繼續保持強勢。當中焦點項目女子全能賽共7名車手角逐，前世界冠軍兼奧運銀牌得主、日本名將梶原悠未未有參賽，改由年僅20歲的池田瑞纪上陣，與23歲的李思穎展開「青春大戰」。Ceci在首兩個項目捕捉賽及配速賽均負池田瑞纪以第二名衝線，總分僅落後4分；及後她在淘汰賽「爆Seed」奪下第一名，反觀池田瑞纪只得第六名，完成三個項目後，李思穎以116分一舉升上首位，反超池田瑞纪6分。