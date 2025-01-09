塞女友入篋帶返宿舍「通宵補習」　內地CBA籃球新星罰停賽

中國男子籃球職業聯賽(CBA)的廣州龍獅籃球俱樂部新星張興亮於比賽前夕將女友整個人「裝進行李箱」拖回宿舍過夜，聲稱「熬夜通宵一晚補習」。(網上圖片)

中國男子籃球職業聯賽(CBA)的廣州龍獅籃球俱樂部發生「打包女友」違紀風波，20歲新星張興亮於比賽前夕將女友整個人「裝進行李箱」拖回宿舍過夜，聲稱「熬夜通宵一晚補習IELTS」，引起軒然大波，對此球隊官方宣布暫停張興亮出賽。

綜合內媒報道，廣州龍獅籃球俱樂部20歲小將張興亮在5日球隊對戰青島隊前夕，藉口要幫女友複習功課背英文單字準備IELTS考試，不只將人「打包」裝箱進行李箱偷渡進到宿舍裡過夜。張興亮的女友還在個人社交平台發表相關照片炫耀，更放上了兩人睡覺的自拍，引起網民批評，輿論發酵後，張興亮本人與網友在線對罵。事件發展和討論越演越烈，目前動態已被刪除。在該場比賽，廣州龍獅最終以90:103落敗。張興亮出場約25分鐘，僅射入5分。

對此，廣州龍獅籃球俱樂部在微博發布貼文表示，張興亮因個人事務處理不當引發關注，經過俱樂部管理層、教練組商討後，決定暫停他參加俱樂部一隊比賽。張興亮誠懇地意識到自己作為年輕球員需要對自己提出更高的要求、對相關事件產生的負面影響感到抱歉，同時也將以實際行動進行全方位提高。

僅攻入5分 網民諷「怪不得比賽像沒有精力」

不少網民認為，張興亮並未展現出一個球員應有的質素，希望其他運動員引以為誡。還有網民嘲諷其女友「女友坑了自己男友」、「把女友帶宿舍只是補習？」、「怪不得比賽像沒有精力」。現年20歲的張興亮本賽季代表廣州隊出戰26次，場均能得到6.4分。