塞爾維亞聯賽44歲教頭中途猝死　接手領軍僅3場

塞爾維亞的頂級聯賽，在周日（2日）發生罕見悲劇。球會雷尼基1923的領隊施素域（Mladen Zizovic）在比賽途中不適暈倒，及後證實不治，終年44歲。他在上月23日才接手帶隊，領軍第3場比賽就發生事故。

周一晚舉行的塞爾維亞超級聯賽，雷尼基作客的比賽。在比賽的22分鐘，施素域在場邊暈倒，他之後被緊急送院。不過在比賽重開的20分鐘之後，球隊職員獲通知施素域送院後證實返魂乏術，而球證也中止了賽事，而雷尼基的球員在場上神情哀傷並有些球員痛哭，而主隊球員就上前安慰。