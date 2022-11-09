夏蘭特候命殺敵 曼城迎車路士

「雙藍」對決，合演英聯盃第3圈最強戲碼！新「入球機器」艾寧夏蘭特上仗傷愈後備復出，即頂入「靚詐胡」，並終靠他主射絕殺12碼擊敗富咸。夏蘭特在香港時間今晚深夜的英聯盃隨時正選登場，領軍衝擊後場傷兵滿營的車路士，力保「藍月」近年在這項盃賽的強勁走勢 (10/11 04:00)。

「藍月」曼城在英聯盃表現一向不差，這支8屆盟主在主帥哥迪奧拿麾下，從未在第3圈出局外，之前更錄得4連霸，只是上屆第4圈作客互射12碼被韋斯咸淘汰，加上現時在伊蒂哈德主場已保持15連勝，人腳充裕，輪換能力足，今夜面對Big Six對手，不會手下留情。

焦點之一仍是中鋒艾寧夏蘭特，會否在今場重返正選。這位今屆英超12戰瘋入18球的「入球機器」，上仗是腳傷痊愈後備復出，即入「靚詐胡」後，最終在補時攻入關鍵12碼，2比1氣走富咸，繼續在英超跟榜首阿仙奴纏鬥。另一新兵前鋒祖利安艾華利斯亦逐漸上力，連歐聯已接連兩仗有士哥，今場亦可擔大旗，或跟基亞利殊及馬列斯合組三叉戟。反而上仗搏足全場的奇雲迪布尼料今場先列後備，根度簡、菲爾科頓及新人高爾彭馬或組中場線，至於右閘位置或由上周在歐聯入波的17歲青訓產品歷高路易斯頂上。