儘管新加盟的超強中鋒艾寧夏蘭特又有士哥，但曼城在第6輪英超作客仍全場圍攻阿士東維拉下，被逼和1比1，賽後再添主力右閘基爾獲加一員傷兵，領隊哥迪奧拿賽後大嘆球隊失機不少，今季英超難踢。

藍月焦點仍是艾寧夏蘭特，此子在連續兩仗中三元後，今場戰至50分鐘又接應隊長奇雲迪布尼妙傳打開缺口，個人頭6場英超攻入10球，平了名宿米奇昆尼(Micky Quinn)1992年效力高雲地利時創下的紀錄。不過維拉門將馬天尼斯之後兩救夏蘭特攻門，加上迪布尼主踢罰球中楣，未能拉開比數；相反主隊翼鋒里安拜尼(Leon Bailey)74分鐘接應積及藍斯傳中，妙射扳平後，更有今場先做後備的巴西攻中古天奴入球被判越位在先，慘吃「詐胡」，雙方最終各一言和。曼城無法超越阿仙奴升上榜首，而維拉總算終止聯賽3連敗，為領隊謝拉特減壓。

哥迪奧拿談及今場形勢：「我們全場因對方唯一一次中框射門失了一球，而我們尤其上半場在前場的傳送不夠精準，這原本是我們可以簡單做到的事。入波後又可擴大比數，但卻把握不到。」對於今季形勢，他說：「很多比賽，不論主客都難踢，我們早已明白。」對於英超，他稱：「我不是第一季在英超打滾，我明白當中會有幾困難。」曼城今屆6戰已和2場共失4分，暫時居聯賽榜次席。

