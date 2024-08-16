夏蘭特擅鬥車仔 曼城勢響頭炮

英超首輪最強戲碼，必屬周日晚車路士主場迎擊曼城。「兩藍」季前在轉會市場走兩極，力爭5連霸的「藍月」曼城大嘆慢板；相反「藍戰士」車路士易帥兼繼續瘋狂添兵，但人多有時未必好事，曼城由連續兩屆英超神射手艾寧夏蘭特帶領下，今場可熱捧客勝(球賽編號FB9110，8月18日23:30開賽)。
哥迪奧拿今夏相當老定，暫只買入年輕、名氣不響的巴西翼鋒沙維奧；反而放走阿根廷新金童、前鋒殺手之一的祖利安艾華利斯。球隊在今夏球會賽戰績一般，但唯一法定時間贏波，就是在美國以4比2打敗今場對手車路士。
哥帥季前成功說服門將艾達臣摩拉斯及中場發電機奇雲迪布尼留効，不去中東掘金；隊中年輕球員逐漸成熟，包括今場會踢正選右閘的歷高利維斯，可抵銷一眾主力為應付國際賽須延遲歸隊的負面影響。當然藍月最恃是擁有挪威中鋒艾寧夏蘭特。
有「魔人布歐」之稱的夏蘭特，今夏毋須應付國際賽，可全力備戰新季；哥帥肯讓副選箭頭艾華利斯離隊，可見心中有數。事實上夏蘭特今夏在美國鬥當時強陣出擊的車路士時，只用了56分鐘便連中三元；累計在曼城兩季3鬥車路士共入5球，加上曼城對上7屆英超首戰全部作客，錄得6勝1負只曾失2球的佳績，今場豈會懼怕「新軍」車路士。
馬利斯卡上任新氣象
藍戰士今夏改由哥帥門生、前李斯特城領隊馬利斯卡領軍，繼續瘋狂增兵；其中主帥愛將中場杜斯貝利賀爾，以及剛簽的狼隊全能鋒將柏度尼圖，今場有望受到重用，但王牌前鋒高爾彭馬因之前要為英格蘭效勞，今夏只正式踢過半場球會賽，狀態成疑；球隊今夏踢過6場球會賽只曾贏墨超CF阿美利加，首輪英超即遇上王者曼城，凶多吉少。