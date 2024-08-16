夏蘭特擅鬥車仔 曼城勢響頭炮

英超首輪最強戲碼，必屬周日晚車路士主場迎擊曼城。「兩藍」季前在轉會市場走兩極，力爭5連霸的「藍月」曼城大嘆慢板；相反「藍戰士」車路士易帥兼繼續瘋狂添兵，但人多有時未必好事，曼城由連續兩屆英超神射手艾寧夏蘭特帶領下，今場可熱捧客勝(球賽編號FB9110，8月18日23:30開賽)。

哥迪奧拿今夏相當老定，暫只買入年輕、名氣不響的巴西翼鋒沙維奧；反而放走阿根廷新金童、前鋒殺手之一的祖利安艾華利斯。球隊在今夏球會賽戰績一般，但唯一法定時間贏波，就是在美國以4比2打敗今場對手車路士。