夏蘭特社交平台爆粗 鬧球證Simon Hooper「吹」毀曼城

夏蘭特爆粗 鬧球證Simon Hooper「吹」毀曼城

衛冕英超曼城在主場與熱刺激鬥打和3比3後，錄得自2017年以來最差的聯賽3場不勝走勢。今場賽事焦點在補時階段，曼城前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)傳出致命直線，形成關鍵單刀；卻在球證賀柏(Simon Hooper)示意繼續比賽後，離奇吹停，令「藍月」錯失絕殺機會。賽後，憤怒不已的夏蘭特在社媒爆粗留言，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)則拒絕批評球證。

曼城與熱刺合演一場快上快落的對攻大戰，開賽初段，孫興民1入球1烏龍讓雙方暫和1比1。之後曼城有菲爾科頓(Phil Foden)及基亞利殊(Jack Grealish)先後入波再兩度領先；但盧斯素(Giovani Lo Celso)與古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)兩度扳平，踢成3比3。 球證得益後吹停 阻基亞利殊單刀 戰至補時階段，曼城一次快速反擊，夏蘭特在中圈附近接應傳球轉身被踢跌，但迅即起身傳出過頭波；讓隊友基亞利殊接應成單刀之勢，球證在夏蘭特傳球前曾示意給予「得益條例」讓比賽繼續，但在基亞利殊勢成單刀之勢，卻吹停比賽，並給予熱刺守將艾馬遜(Emerson Royal)黃牌。