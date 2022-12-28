夏蘭領軍「倒戈」 英超曼城誓剿列斯聯

在英聯盃淘汰利物浦的曼城，英超復賽首輪壓軸獨腳戲，作客中下游分子列斯聯(29/12 04:00)；「藍月」大部分國腳已隨時候命上陣搏殺，加上新「射球機器」艾寧夏蘭特小休回歸上仗繼續有入球，今場領軍「倒戈」出生地列斯亦「冇面俾」，誓要全取3分，力追榜首阿仙奴。

曼城有16位球員出戰卡塔爾世盃，共上陣多達4,652分鐘，為英超各隊之冠，當中阿根廷封王功臣之一、新星前鋒祖利安艾華利斯，共上陣467分鐘，並攻入4球。曼城主帥哥迪奧拿透露艾華利斯在決賽後會有10天假期，這意味此子應不會在今年餘下兩場聯賽出場。

不過以曼城上仗英聯盃以3比2淘汰利物浦的出場陣容，哥帥仍大把籌碼，除餓波已久的「射球機器」艾寧夏蘭特及翼鋒馬列斯，該役各建一功外，失意世盃的比利時中場大腦奇雲迪布尼，同場交出2次助攻，獲哥帥賽後大讚為球會傳奇。另外3位英格蘭國腳史東斯、基亞利殊及菲爾科頓，以及葡兵貝拿度施華，上仗全以後備出場，只有英軍防中加雲菲臘斯被指回歸後「超重」，狀態不足，今場不會倒戈。

