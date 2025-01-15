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體育
2025-01-15 15:30:00

多蒙特名宿維丹費拿再臨香港　成首位踏足啟德體育園國際傳奇球星

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多蒙特名宿維丹費拿再臨香港　成首位踏足啟德體育園國際傳奇球星

多蒙特名宿維丹費拿再臨香港　成首位踏足啟德體育園國際傳奇球星

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由德甲勁旅多蒙特委任之國際大使維丹費拿（Roman Weidenfeller）重臨香港，於今日（15日）親臨啟德體育園出席PUMA活動，並參觀新落成的設施。維丹費拿亦與有「德甲專家」之稱的足球評述員劉舜文、港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）、李溢晉及一眾本地球迷見面。

維丹費拿與足球評述員劉舜文交流時，盛讚啟德體育園設施達到世界級水平，能媲美歐洲各大著名球場，包括多蒙特主場西法倫球場。 維丹費拿與足球評述員劉舜文交流時，盛讚啟德體育園設施達到世界級水平，能媲美歐洲各大著名球場，包括多蒙特主場西法倫球場。 維丹費拿亦對自己成為首位球星參觀啟德體育園深感榮幸，並深信場地能夠吸引更多國際級球星，於這個世界級場地獻技。 維丹費拿亦對自己成為首位球星參觀啟德體育園深感榮幸，並深信場地能夠吸引更多國際級球星，於這個世界級場地獻技。

首位國際球星參觀啟德體育園

維丹費拿於見面會前特意參觀剛落成的啟德體育園，到青年運動場「踩草」，親身感受體育園的設施。維丹費拿與足球評述員劉舜文交流時，盛讚啟德體育園設施達到世界級水平，能媲美歐洲各大著名球場，包括多蒙特主場西法倫球場。維丹費拿亦對自己成為首位球星參觀啟德體育園深感榮幸，並深信場地能夠吸引更多國際級球星，於這個世界級場地獻技。

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三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。 三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。 三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。 三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。

與港會球員暢談青訓重要性

維丹費拿曾經為多蒙特贏得兩場德甲冠軍，更是德國隊2014年世界盃冠軍隊成員，成就非凡。三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。維丹費拿提及青訓對球員成長的重要性，並且認為只要有完善的訓練系統，包括場地設施提升，將會令年青球員的水平提高，可以為香港發掘出更多未來足球新星。

他回憶起2019年訪港時，曾在香港大球場與利物浦進行表演賽，當時的氣氛讓他對香港球迷留下深刻印象。 他希望未來有機會能再帶隊來香港，與本地球迷見面，並在啟德體育園這個世界級場地上演精彩比賽。 見面會後，維丹費拿與現場球迷進行互動，並為他們簽名和合照留念。 見面會後，維丹費拿與現場球迷進行互動，並為他們簽名和合照留念。 見面會後，維丹費拿與現場球迷進行互動，並為他們簽名和合照留念。 維丹費拿表示，這次是他第一次參觀啟德體育園，對這裡的設施印象深刻。 維丹費拿表示，這次是他第一次參觀啟德體育園，對這裡的設施印象深刻。

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