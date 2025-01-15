多蒙特名宿維丹費拿再臨香港 成首位踏足啟德體育園國際傳奇球星

由德甲勁旅多蒙特委任之國際大使維丹費拿（Roman Weidenfeller）重臨香港，於今日（15日）親臨啟德體育園出席PUMA活動，並參觀新落成的設施。維丹費拿亦與有「德甲專家」之稱的足球評述員劉舜文、港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）、李溢晉及一眾本地球迷見面。

首位國際球星參觀啟德體育園 維丹費拿於見面會前特意參觀剛落成的啟德體育園，到青年運動場「踩草」，親身感受體育園的設施。維丹費拿與足球評述員劉舜文交流時，盛讚啟德體育園設施達到世界級水平，能媲美歐洲各大著名球場，包括多蒙特主場西法倫球場。維丹費拿亦對自己成為首位球星參觀啟德體育園深感榮幸，並深信場地能夠吸引更多國際級球星，於這個世界級場地獻技。

與港會球員暢談青訓重要性 維丹費拿曾經為多蒙特贏得兩場德甲冠軍，更是德國隊2014年世界盃冠軍隊成員，成就非凡。三位港超聯球隊港會球員費查（Freddie Charles Toomer）、唐道碧（Toby Philip Down）及李溢晉更特意到場，與維丹費拿進行交流。維丹費拿提及青訓對球員成長的重要性，並且認為只要有完善的訓練系統，包括場地設施提升，將會令年青球員的水平提高，可以為香港發掘出更多未來足球新星。