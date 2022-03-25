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體育
2022-03-25 13:00:21

夜跑必備｜選好對的跑步路線還未夠 準備好你的反光跑鞋

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香港愈來愈多人喜歡跑步，畢竟成年人返工放工無定時，而跑步又不限時間場地，更重要是長時間練跑對身體有很多好處。只是在香港，絕大多數跑手都是夜跑族，一來工作繁忙，放工後已入夜，二來香港天氣較炎熱，夜跑氣溫較低，沒有了猛烈的太陽，路邊少了汽車的廢氣，跑步時迎來一陣陣微風亦舒適自在。

不少香港人都會選擇夜跑。

不少香港人都會選擇夜跑。

有研究指，夜晚是一天中氧氣含量較多、空氣品質較好的時候，這個時候跑步對身體健康更有利，跑完神清氣爽。加上晚上溫度較低，又是人體新陳代謝最旺盛的時候，有利脂肪燃燒，夜跑減肥更有效果。

不過，夜晚環境較暗，始終會有不安全因素，選擇夜跑時緊要要揀選一條安全的路線，避免挑選路上有很多車輛或太偏僻的地方，始終睇清楚道路才最重要。萬一夜跑地點真的較暗，視野不太清晰，有反光作用的運動裝備讓別人或車輛看見你便十分重要。

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最近ASICS特別挑選三款人氣跑鞋推出「LITE-SHOW」別注新色版，包括長跑 神器GEL-KAYANO 28、緩震王者GEL-NIMBUS 24及輕巧支撐型的GT-2000 10。「LITE-SHOW」採用反光設計，提高夜間戶外環境下的辨識度，提升夜跑時的安全性。

與前代 LITE-SHOW不同，今次男女裝共6款全鞋身的熒光新色，鞋側配搭反光 太空銀ASICS經典虎爪紋；男裝分別為西瓜紅、檸檬黃和橘橙3色，女裝則有珊瑚橙、彩藍和桃紅3色。

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