夜跑必備｜選好對的跑步路線還未夠 準備好你的反光跑鞋

香港愈來愈多人喜歡跑步，畢竟成年人返工放工無定時，而跑步又不限時間場地，更重要是長時間練跑對身體有很多好處。只是在香港，絕大多數跑手都是夜跑族，一來工作繁忙，放工後已入夜，二來香港天氣較炎熱，夜跑氣溫較低，沒有了猛烈的太陽，路邊少了汽車的廢氣，跑步時迎來一陣陣微風亦舒適自在。

有研究指，夜晚是一天中氧氣含量較多、空氣品質較好的時候，這個時候跑步對身體健康更有利，跑完神清氣爽。加上晚上溫度較低，又是人體新陳代謝最旺盛的時候，有利脂肪燃燒，夜跑減肥更有效果。

不過，夜晚環境較暗，始終會有不安全因素，選擇夜跑時緊要要揀選一條安全的路線，避免挑選路上有很多車輛或太偏僻的地方，始終睇清楚道路才最重要。萬一夜跑地點真的較暗，視野不太清晰，有反光作用的運動裝備讓別人或車輛看見你便十分重要。