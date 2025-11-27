大埔宏福苑五級火︱大埔足球會戴黑紗作客澳洲 反負麥克亞瑟

大埔宏福苑發生五級火造成至少55人死亡，包括一名消防員殉職。港超聯球會大埔足球會今日（27日）作客澳洲出戰亞足聯冠軍聯賽二級聯賽（亞冠二）小組賽戴黑紗上陣。大埔隊雖有伊高沙托尼先開紀錄，下半場連失兩球反負麥克亞瑟1︰2。 大埔足球會賽前在社交媒體上發文指，向死者家屬和傷者致以最深切慰問，縱然身在悉尼，球會仍然不斷關注消息，希望火警盡快完結，傷亡者減至最少。大埔又指，在訓練後得知火災的消息，令一班教練、球員都非常難過。

大埔足球會又指出，「我們是來自地區的球會，與社區並肩，願火災盡快熄滅，願死者安息，願死者與傷者家屬渡過難關。」大埔在賽事中帶上黑色臂紗作賽，賽事開始前進行一分鐘默哀。

伊高沙托尼入球後雙手合十 大埔在23分鐘憑翼鋒伊高沙托尼抽射省中守將改變方向領前1︰0，伊高沙托尼入球後與陳肇鈞等大埔隊友雙手合十，以悼念宏福苑火災死傷者。大埔足球會雖然把優勢保持至半場，但主隊憑域卡里（Vickery）在50分鐘及71分鐘連入兩球，令大埔足球會飲恨。