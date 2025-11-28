大埔宏福苑五級火｜曼聯車路士拜仁發中文聲明哀悼 周日港超延期

大埔居屋宏福苑周三發生五級大火，至今晨才大致完成滅火工作，增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪，火災引起世界各地關注，英超球會車路士周四以中文配上黑白會徽，在社交平台表示與受災的居民同在，對罹難者和殉職消防員表示哀悼。

車路士發文表示：「切爾西（車路士）足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」另一英超球會曼聯周五亦發中英文聲明，「曼聯向所有於大埔火災遇難者及不幸殉職的消防員表示沉痛哀悼，並向其家屬，受傷及受影響人士致以深切慰問。」，帖文獲大批香港球迷感謝。