大埔宏福苑五級火｜車路士拜仁發中文聲明哀悼 周日港超延期

大埔居屋宏福苑周三發生五級大火，至今晨才大致完成滅火工作，增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪，火災引起世界各地關注，英超球會車路士周四以中文配上黑白會徽，在社交平台表示與受災的居民同在，對罹難者和殉職消防員表示哀悼。

車路士發文表示：「切爾西（車路士）足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」不少香港球迷留言對球會關注事件表示感謝，「謝謝車路士與香港人同在」、「多謝車仔 作為車迷而自豪」、「我真係冇撐錯球會」。

德甲班霸拜仁慕尼黑亦於社交平台以中文及英文致哀：「拜仁慕尼黑俱樂部對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲慟，在此向受難者、其家屬與所有受影響的人士致以最深切的哀悼與慰問。我們的心與當地社區同在,，亦向所有參與救援及善後工作的相關人員致以支持與敬意。」，帖文亦獲大批球迷感謝。