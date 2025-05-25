大埔後上奪港超聯賽冠軍　理文煞科不敵標準流浪失錦標

港超聯賽的煞科戰，地區代表的理文在煞科戰少打一人下，以0:3不敵標準流浪，在另一邊廂的大埔就在主場3:1擊敗北區，最終後上封王，成為今屆的本地聯賽冠軍。
今季在多數時間處於榜首的大埔，卻在早前接連失分，失去聯賽的主導地位。在今場之前，理文以1分領前，煞科戰對流浪只要自己贏波就足夠衞冕。然而理文上半場先有兩次機會先後射中門楣及門柱，愛沙尼亞國腳的安尼亞射入又因為越位被視像助理裁判（VAR）推翻。相反同時在大埔上演的聯賽，大埔先由盧卡斯在20分鐘攻入領先，加上帕特華維迪在完半場前為大埔再下一城，半場領先2:0。此時大埔處於冠軍之勢。
換邊後理文在51分鐘有守將的立花稜也在一次角球攻勢後，因為控失而阻止對手單刀反擊，領第2面黃牌被逐。少打一人的理文之後一度被理文攻破大門，不過VAR指安沙手球在先，入球無效。大埔68分鐘由盧卡斯攻入多球，領先北區3:0。
理文本身只要贏就不用理會大埔的比數，不過少打一人打比迪高在74分鐘為流浪打開紀錄。之後理文兵敗如山倒，在86及89分鐘被本地射手的劉智樂梅開二度，為流浪領先至3球，而大埔雖然之後被北區追回一球，但仍贏對手3:1，至於理文最終輸0:3，令大埔以55分，2分力壓理文後上封王，第2度贏得港超聯冠軍。
理文來季續用本地教練
賽後理文班主的李文恩就表示，對球隊未能衞冕當然是有所失望，不過他否認自己會因此心灰意冷放棄投資本地足球。他指已為球隊新季的組軍準備，並指因應球隊將不能參與亞洲賽，故來季續起用本地教練領軍，同時也會繼續給予隊中年輕球員機會。