大埔後上奪港超聯賽冠軍　理文煞科不敵標準流浪失錦標

港超聯賽的煞科戰，地區代表的理文在煞科戰少打一人下，以0:3不敵標準流浪，在另一邊廂的大埔就在主場3:1擊敗北區，最終後上封王，成為今屆的本地聯賽冠軍。

今季在多數時間處於榜首的大埔，卻在早前接連失分，失去聯賽的主導地位。在今場之前，理文以1分領前，煞科戰對流浪只要自己贏波就足夠衞冕。然而理文上半場先有兩次機會先後射中門楣及門柱，愛沙尼亞國腳的安尼亞射入又因為越位被視像助理裁判（VAR）推翻。相反同時在大埔上演的聯賽，大埔先由盧卡斯在20分鐘攻入領先，加上帕特華維迪在完半場前為大埔再下一城，半場領先2:0。此時大埔處於冠軍之勢。