大埔櫻花︱海濱公園賞最少3款櫻花 繡球花花海爭妍（附交通）

大埔海濱公園點去？ 大埔海濱公園交通尚算方便，周日或公眾假期可於大埔墟站A出口，乘275R巴士大埔海濱公園落車。 亦可乘73、73X、75X、271、74K、75K、71K巴士，在富善邨落車向東行10分鐘。 由大埔墟站行20至30分鐘可抵大埔海濱公園。方法是大埔墟站B出口左轉沿南運路及大埔河，至廣南休憩處前左轉上行人天橋，右轉經過廣福邨的和悅會。於廣祟樓落樓梯，經寶湖道過天橋越林村河。在完善公園右轉穿過行人隧道，抵康樂及文化事務署轄下最大的公園-大埔海濱公園。

大埔海濱公園櫻花位置？ 大埔海濱公園種植共70多棵品種不一的櫻花，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻。到訪當日部份櫻花未開或已凋謝，只列出部份大埔海濱公園櫻花位置。 草地滾球場旁︰富士櫻或墨染櫻在大埔海濱公園草地滾球場（3）、向模型船水池（2）方向有一列櫻花，3月上旬只有一棵正盛放。富士櫻花瓣5枚呈淡淡的粉紅色，與沙田石門櫻花同品種。 風箏放飛區與橋底公廁間︰即大埔海濱公園地圖的（5）與（7）間，當眼處種植了數棵富士櫻，高度非常適合打卡拍照。



重瓣山櫻花︰於大埔海濱公園露天劇場（17）旁洗手間的杜鵑園小山坡找到重瓣山櫻花。又名八重櫻，花瓣為徘紅色，濃豔的紅色不難認出。

繡球花花期為何時？ 繡球花花期由春季至夏季，香港繡球花花期約3月至5月。繡球花分佈在大埔海濱公園各處，於回歸記念塔前的花海（12）最密集，球狀的花瓣非常容易辨別，五彩繽紛。不過繡球花有毒，要避免皮膚接觸汁液。根據醫院管理局資料，繡球花中毒徵狀包括過敏性皮炎包括濕疹、皸裂和發炎，主要出現於手指。進食繡球花的話更有機會產生噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛。

大埔海濱公園設施 大埔海濱公園主要景點包括香港回歸塔、中央水景、風箏放飛區、昆蟲屋。小食亭、洗手間、更衣室、涼亭、回歸塔、緩跑徑、健身徑、草地滾球場、露天劇場、模型船水池、門球場、兒童遊樂場、長者健身站、海濱長廊、花海、自然生態花園、棕櫚園、香草園、茶花園、玫瑰園、天堂鳥園、單車亭等。

大埔海濱公園如何泊車？ 大華街的收費公眾停車場，或於大喜街及大景街附近的路邊停車收費錶泊車。 大埔海濱公園單車︰大埔海濱公園的單車徑旁設單車亭，可即場租借單車，設兒童單車、一般單人單車及家庭單車選擇，可沿工業邨、科學園、白石角海濱長廊踩至大美督，或踩向沙田還單車。

大埔海濱公園賞花 路線 大埔墟站→南運路→廣福邨→完善公園→大埔海濱公園 起步交通 大埔墟B出口行20分鐘

275R巴士-大埔墟A出口上車(周日或公眾假期限定)

大埔海濱公園落車

73、73X、75X、271、74K、75K、71K巴士

71S巴士(假日限定)、K17接駁巴士(不設周日)

富善邨落車行10分鐘 終點交通 同上 補給 海濱公園小食亭及汽水機 撤退 - 廁所 海濱公園X3 距離/需時 約3公里

0.5-1小時(連休息及拍照) 體力 1/5 技術 1/5 景色 4/5