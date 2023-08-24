大嶼山同行慈善跑｜11月19日開跑 10公里、4公里外新增1公里輪椅組(附報名連結)

由極地同行及新大嶼山巴士合辦的「大嶼山同行慈善跑」賽事，將於11月19日舉行，今次賽事除了有10公里及4公里越野跑（非競賽）之外，還增設1公里輪椅組（非競賽）賽事。陪伴不少香港人成長的「新大嶼山巴士」（冠忠巴士）已經服務香港50年，適逢「極地同行」踏入5周年，故合作舉行 大嶼山同行慈善跑，希望大眾一起參與活動同時，又可以為慈善出一分力！今次活動將會支持「極地同行青年正向成長計劃」，幫助一眾青少年提升領導力，促進健康正面成長。

其中活動星級大使 徐榮 及 Tony 洪永城 首次接觸越野輪椅，他們於記者會現場分享訓練預演時推住傷健人士上大嶼山大佛的點滴，徐榮說：「以往也有參與慈善工作，例如探望長者及派飯等，主要都是希望他們身體健康，但今次參與極地同行慈善工作體會很深，主要是心靈上，令傷健者他們心情放鬆，可以看到很美的風景；早前疫情也有外地工作，隔離十數天我已支持不住，可想而知行動不便的他們日常苦況，藉此活動希望可以慰藉心靈，飽覽大嶼山的地標風光。」對於初次嘗試接觸「越野輪椅」，他認為自己很易上手，他又笑言：「可能我有恆常跑步，體力都支持到，去年還完成初馬呢！」 另外活動大使本地長跑好手黃卓寧 表示：「今次活動，我早數天參與了預演訓練，真是撼動了我的心靈，跟以往的義工活動體驗不同，訓練其間跟傷健人仕的交流及相處，真切拉近了關係，並非單純施受的關係，而是朋友的關係，這就是今次活動的真諦。」而另一位活動大使運動達人 余曉彤Hidy 則謂：「我跟蝸牛仔梓鍵以往經歷了很多，由他未需要坐輪椅，到現在需要坐輪椅；早前我去了沙巴，梓鍵看了我社交平台的相片，跟我訴說很想去，我在這裡答允你，下次出遊我會帶你去親歷其境！

大帽山連姐認為活動很有意義

賽事記招充滿正能量，大會還邀請到香港山界家傳户曉的 大帽山連姐 出席分享，連姐表示：「我因為早前見到極地同行一次大帽山活動，因瞭解而認識這機構，覺得他們的活動很有意義，我在這呼籲大家一定要踴躍參與！」而作為受惠機機構的極地同行創辦人 Steve Lo 表示：「今次非常榮幸與新大嶼山巴士（冠忠巴士）合辦大嶼山同行慈善上跑，有賴『冠忠無障礙復康巴士服務』配合我們『極地同行越野輪椅』，協助傷健人士無障礙抵達目的地，雖然在籌組過程非常艱巨，但幫到有需要人仕，我覺得是值得的！」 大嶼山同行慈善跑報名連結 【完成紀念品】大會為獎勵所有完成者，送上精心設計的完成獎牌及電子完成證書。 【獎項】10公里的路程設有排名獎項，個人男子組、個人女子組及傷健２人組首5名可獲獎。 【大會巴士】4公里及1公里路程的參加者，當日可由東涌乘坐由新大嶼山巴士免費安排的指定班次前往起點，而所有參加者於活動結束後，亦可免費乘坐指定班次的巴士離開昂坪市集。 【昂坪360票價優惠】參加者可用優惠價（半價+5%交易手續費）購買活動當日一程昂坪360（可選「標準」或「水晶」車廂，須於報名時一併購買；數量有限，售完即止）

大嶼山同行慈善跑 活動簡介： 📅 日期：2023年11月19日 【10公里越野跑】 起點：東涌市中心 終點：昂坪 距離：10公里、時限：3小時 總攀升：約700米 起步時間：上午8:00 簡介：途經昂坪棧道、彌勒山郊遊徑等著名登山路線，挑戰你的速度及攀升能力 報名費用：個人組 - HK$320、傷健２人組 - HK$450

【4公里越野跑】（非競賽） 起步時間：上午10:00 組別：個人組／親子２人組／親子３人組／傷健２人組 起點及終點：昂坪 距離：約4公里 總攀升：約120米、時限：2小時 簡介：途經鳳凰徑、昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑，輕鬆體驗越野跑兼打卡 報名費用：個人組 - HK$280、傷健２人組 - HK$350、親子２人組 - HK$400、親子３人組 - HK$450