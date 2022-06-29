大棠紅葉行山路線｜麥理浩徑10段最終章 千島湖清景台人氣旺

麥理浩徑最長的一段，為第10段田夫仔到屯門15.6公里。途經冬天把大棠染紅的楓香林紅葉，又可加碼到千島湖清景台賞香港千島湖奇景。最後的引水道可算麥理浩徑的反高潮，體驗到所有完成麥理浩徑的人的都不簡單。Mirror成員柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）先後在IG上載到訪大棠賞紅葉照片，可見這行山路線吸引力。文︰山全部都係山
麥理浩徑10段由田夫仔到大棠一帶的流動電話網絡接收不太理想，建議下載離線地圖。連走麥理浩徑9段及10段交通較方便，若由市區到麥理浩徑10段的起點田夫仔，最簡單方法是深井經清快塘到田夫仔營地，時間約1.5至2小時內。起點落斜不久設士多，但非每天營業，不能視之為必然補給點。掠過蓮花石澗邊遇上分叉路，有大量睇到頭暈眼花的路牌，「大棠山路巴士站」方向才是麥理浩徑。
紅葉及屯門千島湖行山沿途景點1︰11月至1月賞楓香林
前行不久設流動廁所、椅子及分叉路為吉慶橋。該橋在1868年由當地村民集資建成，當時是來往元朗及屯門的關鍵位置。續往「大棠山路巴士站」走，一排排的楓香林盡在眼前。楓香林一般在11月至1月看到紅葉，數以百棵楓香並排在大棠一帶數百米路旁，極為壯觀。遊人不要摘樹葉及攀上樹枝拍照，自己垃圾自己帶走。及後海拔由約70米升至150米，撐過急彎到達最旺場的紅葉打卡點，大棠近年增添流動廁所，港鐵設特別車K66A由朗屏站出發、九巴設68R由元朗形點開出，令遊人更加多。
漁農自然護理署定期更新大棠紅葉指數，由綠、黃、紅到極紅，出發前可到「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」網站查詢。網站列出紅葉轉紅的原因，寒冷天氣加上強烈陽光直射，令葉綠素分解同時胡蘿蔔素不受影響。若無意完走麥理浩徑10段，只想到大棠楓香林欣賞紅葉，可在朗屏站B1出口乘港鐵巴士K66，或在元朗紅棉圍（鄰近千色匯）乘小巴，經大棠山路再行一小時到大棠楓香林。
紅葉及屯門千島湖行山沿途景點2︰關帝廟赤兔馬
過大棠後由標距柱M178起，要上一輪密集樓梯，約150米攀至210米。在山坳設關帝廟，旁邊有一隻外表亮眼的赤兔馬。資料牌寫上「關聖帝君坐騎赤兔神駒。神聖之物不可褻瀆」，精神為之一振。在三國志中，提到呂布有良馬曰赤兔。接著是全程最需要體力的路段，水土流失嚴重，多沙石路及少樹木，應以舒適的節奏而行。
紅葉及屯門千島湖行山沿途景點3︰大欖涌水塘千島湖清景台
經過M181後到達千島湖清景台的入口，可短暫離開麥理浩徑由高位欣賞香港千島湖，來回約15分鐘。大欖涌水塘在為第二次世界大戰後香港首個落成的水塘，1952年起興建至1957年落成，儲水量約2000萬立方米，自水塘儲水後，原本的丘陵變作一堆島，形成香港千島湖奇景。千島湖清景台（Reservoir Islands Viewpoint）在2019年由漁護署建成，從前只能在水婆婆山的斜坡上觀賞，現在設官方樓梯相對易行。如不登千島湖清景台，亦可順行麥理浩徑10段，在M183位置一樣看到千島湖，當然角度打折扣。
無盡引水道訓練耐性
至M186及M187右轉，捱過最後一段上斜，迎來麥理浩徑「終極大佬」引水道。引水道約6公里長，為心理的考驗，約1小時路況及景色轉變不大，較特別為哈羅香港國際學校，學校頂部多個塔狀設計。沿路設休憩設施及椅子等可以小休。近尾聲有幾個風景位可拍到整個青山，心情好了不少。
紅葉及屯門千島湖行山沿途景點4︰麥理浩徑終點
經過「多謝蒞臨大欖郊野公園」門牌後，左轉落樓梯M199。中段井頭村有不少分叉路，只要留意路牌及麥理浩徑的標誌，聽到車聲愈來愈大，很快來到平地。左面麥理浩徑終點設M200標距柱、一舊刻上麥理浩徑標誌的石塊和一張地圖，平淡地為這條100公里、橫跨西貢、獅子山、金山、大帽山等的麥理作結。回想麥理浩徑的沙灘、海岸、高山、空氣、歷史、同行的朋友等，總會會心微笑。
麥理浩徑10段為十段之中距離最長，15.6公里是麥理浩徑第6段的3倍以上，不過距離與難度不是等號。麥理浩徑10段上落不大可在3-4小時內完成。惟6公里引水道的確對精神及心理狀態很大考驗，想縮短行程往掃管笏離開為折衷方案。
麥理浩徑10段田夫仔至屯門概要：
吉慶橋→大棠紅葉楓香林→伯公坳→引水道→屯門何福堂書院
起步交通︰234A巴士-到深井經清快塘到田夫仔營地
麥理浩徑9段續走
終點交通︰何福堂書院站乘53至荃灣如心廣場/67M往葵芳站/67X往旺角東站/261往屯門三聖邨等，或沿杯渡路向西步行15分鐘到屯門港鐵站、或杯渡路乘輕鐵
距離：約15.6公里
需時：3-4小時（包括休息及拍照時間）
體力：2/5
技術：1.5/5
景色︰3/5（登千島湖為4/5，紅葉時5/5）
撤退點︰大欖林道大棠段往大棠/M187左轉往掃管芴/引水道小徑到屯門青山公路
補給點︰M170附近田夫仔士多（非每天營業）
廁所︰大棠楓香林、大欖涌水塘