大棠紅葉行山路線｜麥理浩徑10段最終章 千島湖清景台人氣旺

麥理浩徑最長的一段，為第10段田夫仔到屯門15.6公里。途經冬天把大棠染紅的楓香林紅葉，又可加碼到千島湖清景台賞香港千島湖奇景。最後的引水道可算麥理浩徑的反高潮，體驗到所有完成麥理浩徑的人的都不簡單。Mirror成員柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）先後在IG上載到訪大棠賞紅葉照片，可見這行山路線吸引力。文︰山全部都係山

漁農自然護理署定期更新大棠紅葉指數，由綠、黃、紅到極紅，出發前可到「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」網站查詢。網站列出紅葉轉紅的原因，寒冷天氣加上強烈陽光直射，令葉綠素分解同時胡蘿蔔素不受影響。若無意完走麥理浩徑10段，只想到大棠楓香林欣賞紅葉，可在朗屏站B1出口乘港鐵巴士K66，或在元朗紅棉圍（鄰近千色匯）乘小巴，經大棠山路再行一小時到大棠楓香林。 紅葉及屯門千島湖行山沿途景點2︰關帝廟赤兔馬 過大棠後由標距柱M178起，要上一輪密集樓梯，約150米攀至210米。在山坳設關帝廟，旁邊有一隻外表亮眼的赤兔馬。資料牌寫上「關聖帝君坐騎赤兔神駒。神聖之物不可褻瀆」，精神為之一振。在三國志中，提到呂布有良馬曰赤兔。接著是全程最需要體力的路段，水土流失嚴重，多沙石路及少樹木，應以舒適的節奏而行。

紅葉及屯門千島湖行山沿途景點3︰大欖涌水塘千島湖清景台 經過M181後到達千島湖清景台的入口，可短暫離開麥理浩徑由高位欣賞香港千島湖，來回約15分鐘。大欖涌水塘在為第二次世界大戰後香港首個落成的水塘，1952年起興建至1957年落成，儲水量約2000萬立方米，自水塘儲水後，原本的丘陵變作一堆島，形成香港千島湖奇景。千島湖清景台（Reservoir Islands Viewpoint）在2019年由漁護署建成，從前只能在水婆婆山的斜坡上觀賞，現在設官方樓梯相對易行。如不登千島湖清景台，亦可順行麥理浩徑10段，在M183位置一樣看到千島湖，當然角度打折扣。 無盡引水道訓練耐性 至M186及M187右轉，捱過最後一段上斜，迎來麥理浩徑「終極大佬」引水道。引水道約6公里長，為心理的考驗，約1小時路況及景色轉變不大，較特別為哈羅香港國際學校，學校頂部多個塔狀設計。沿路設休憩設施及椅子等可以小休。近尾聲有幾個風景位可拍到整個青山，心情好了不少。

紅葉及屯門千島湖行山沿途景點4︰麥理浩徑終點 經過「多謝蒞臨大欖郊野公園」門牌後，左轉落樓梯M199。中段井頭村有不少分叉路，只要留意路牌及麥理浩徑的標誌，聽到車聲愈來愈大，很快來到平地。左面麥理浩徑終點設M200標距柱、一舊刻上麥理浩徑標誌的石塊和一張地圖，平淡地為這條100公里、橫跨西貢、獅子山、金山、大帽山等的麥理作結。回想麥理浩徑的沙灘、海岸、高山、空氣、歷史、同行的朋友等，總會會心微笑。