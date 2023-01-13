大欖涌水塘行山路線　主壩側看千島湖

大欖涌千島湖清景台全年人山人海，想寧靜地拍拖慢活也可以。由掃管笏出發經越野單車徑到主壩，多角度看大欖涌水塘，人氣不高又不乏打卡位，為適合行山新手的拍拖行山路線。文︰山全部都係山
麥理浩徑接越野單車徑
乘小巴到掃管笏總站，天后廟左方「掃管笏第四區」方向起步，沿綠色步道往麥理浩徑，約30分鐘至分叉路。在緊急求助電話右方過車閘上斜，在林蔭下邊行邊傾，資料牌寫上「大欖涌水塘越野單車徑」，往左可到千島湖清景台和紅葉勝地大棠，今次筆者就右轉往大欖。
景點1︰行山單車共融
大欖涌水塘花了5年興建，於1957年落成，主壩旁第22任港督葛量洪（Sir Alexander Grantham）立碑。水塘儲水量2000萬立方米，容量次於萬宜水庫、船灣淡水湖和石壁水塘列第4。近年水務署以大欖涌原水推動屯門濾水廠發電，大欖涌是香港首個水力發電系統。這條行山路線會經過大欖涌水塘多條土壩（副壩）及主壩。部份路口把行山和單車徑分流，其餘為越野單車徑及行山徑重疊，要留意前後方，若有單車聲就及早讓路。
景點2︰大欖涌主壩
環塘徑上落不大，初段沒有景觀，經第一條副壩後漸見開揚，千島湖側面連同桃坑峒至大嶼山令人心情大好。不乏椅子、涼亭及指示牌，不少外籍人士自得其樂。過壩後上一小段樓梯沿欄杆，先往石崗方向參觀1200呎的主壩。主壩景色為全程最佳，建築物後邊睇靚景邊避太陽。大壩底為大欖懲教所，大欖涌水塘被桃坑峒、青山、九逕山、水婆婆山等包圍，周子京著《工程人生︰香港基建五十年》以「風光如畫、群山層林環繞」形容，絕無誇張。
人氣低郊遊樂
主壩兩個方向都能離開，經過噴水池約5分鐘過大欖懲教所，行人通過絕對無問題。在終點乘半小時一班的小巴到屯門（或沿大欖涌路步行到大欖涌村），結束大欖涌水塘之旅。這條行山路線繞大欖涌水塘以西而行，人氣不高為情侶拍拖慢活之選。
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