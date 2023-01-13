大欖涌水塘行山路線　主壩側看千島湖

麥理浩徑接越野單車徑 乘小巴到掃管笏總站，天后廟左方「掃管笏第四區」方向起步，沿綠色步道往麥理浩徑，約30分鐘至分叉路。在緊急求助電話右方過車閘上斜，在林蔭下邊行邊傾，資料牌寫上「大欖涌水塘越野單車徑」，往左可到千島湖清景台和紅葉勝地大棠，今次筆者就右轉往大欖。

景點2︰大欖涌主壩 環塘徑上落不大，初段沒有景觀，經第一條副壩後漸見開揚，千島湖側面連同桃坑峒至大嶼山令人心情大好。不乏椅子、涼亭及指示牌，不少外籍人士自得其樂。過壩後上一小段樓梯沿欄杆，先往石崗方向參觀1200呎的主壩。主壩景色為全程最佳，建築物後邊睇靚景邊避太陽。大壩底為大欖懲教所，大欖涌水塘被桃坑峒、青山、九逕山、水婆婆山等包圍，周子京著《工程人生︰香港基建五十年》以「風光如畫、群山層林環繞」形容，絕無誇張。