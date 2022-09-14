大潭篤水塘行山路線｜主壩景色滿分　落車5分鐘即到

大潭水塘4個水塘當中，大潭篤水塘為最靚景拍照打卡地點。由巴士站落車計，5分鐘內到達大潭篤水塘壩底，若幸運遇上排洪，為香港最美打卡位之一。文︰山全部都係山

景點2︰謝斐道歷史 當年由工程師Daniel Jaffe負責設計和監督建造，1912年動工至1917年完工，由於規模大動用400名工人、資金約240萬港元，大潭篤水塘的儲水量比大潭其餘3個水塘的容量更多，當時被稱為亞洲第一壩。大潭篤水塘有多項法定古蹟，除了大潭篤水塘紀念碑外，其餘可赴大潭水務文物徑尋找。水塘落成後3年Daniel Jaffe在英國去世，後來灣仔的謝斐道（Jaffe Road）以他命名紀念。

景點3︰大潭港百年古井 影完大潭篤水塘水壩後，沿路而行經過燒烤場及村落，小心車輛。過村後大潭港寧靜的海灣，平靜時可到岸邊，與對岸石碑山、海中的百年古探井打打卡。當時興建六口井，為興建大潭篤水塘前鑽探之用，但因技術問題未有在該處興建水壩，取大潭篤村後方動工。六口井當中兩口被撞塌、三口建於岸上，餘下為香港現存唯一處海中的百件古探井。該井直徑約2米深8米，在1902-1904年建成，轉彎上斜，有時間可左轉到大潭篤原水抽水站、高級員工宿舍、煙囪等。抽水站以紅磚建成，百多年來一直運作良好。電影《寒戰II》中，劉傑輝（郭富城飾演）與張國標（李治廷飾演）合作一幕曾在此取景，到訪前可查詢開放時間。