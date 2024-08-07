大球場今夜演好戲 馬體會強陣襲傑志

奧運進行得如火如荼之際，香港大球場今夜8時亦上演分量十足的足球戲碼，由阿根廷名帥施蒙尼(Diego Simone)帶領的上屆西甲殿軍馬德里體育會，將於「中銀人壽盃」鬥香港近年封王聯賽次數最多的傑志。

今場「傑馬」戰為疫情後首次由本地足球會迎戰世界級勁旅，由18名球員組成的馬體會大軍，已在周一抵港，當中包括大名鼎鼎的西班牙名將艾斯派古達(Cesar Azpillcueta)、高基(Koke)、比利時中場韋素(Axel Witsel)及新簽挪威射手阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)等十多名國腳級人馬。

陣中星味最濃的是24歲、曾獲譽為葡萄牙天才球星的祖奧菲歷斯(Joao Felix)；此子上屆被外借予巴塞隆拿，但計聯賽連後備上陣共30次只入7球，今夏重返馬體會表現可望改善。球隊上仗友賽以3比1擊敗另一西甲球隊基達菲時，祖奧菲歷斯擔正踢半場亦有士哥，施蒙尼在港表示：「他踢了很好的半場，只要一直是馬體會球員，我們都會評估他所做的工作。」本地球迷今夜有機會欣賞到他跟高大中鋒索洛夫，如何在前線配合，衝擊傑志的防線。