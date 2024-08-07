大球場今夜演好戲 馬體會強陣襲傑志

奧運進行得如火如荼之際，香港大球場今夜8時亦上演分量十足的足球戲碼，由阿根廷名帥施蒙尼(Diego Simone)帶領的上屆西甲殿軍馬德里體育會，將於「中銀人壽盃」鬥香港近年封王聯賽次數最多的傑志。
今場「傑馬」戰為疫情後首次由本地足球會迎戰世界級勁旅，由18名球員組成的馬體會大軍，已在周一抵港，當中包括大名鼎鼎的西班牙名將艾斯派古達(Cesar Azpillcueta)、高基(Koke)、比利時中場韋素(Axel Witsel)及新簽挪威射手阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)等十多名國腳級人馬。
陣中星味最濃的是24歲、曾獲譽為葡萄牙天才球星的祖奧菲歷斯(Joao Felix)；此子上屆被外借予巴塞隆拿，但計聯賽連後備上陣共30次只入7球，今夏重返馬體會表現可望改善。球隊上仗友賽以3比1擊敗另一西甲球隊基達菲時，祖奧菲歷斯擔正踢半場亦有士哥，施蒙尼在港表示：「他踢了很好的半場，只要一直是馬體會球員，我們都會評估他所做的工作。」本地球迷今夜有機會欣賞到他跟高大中鋒索洛夫，如何在前線配合，衝擊傑志的防線。
伍健滿意客軍訪港陣容
雖然這支西甲老牌勁旅有斯洛文尼亞鋼門奧比歷(Jan Oblak)，以及法國老牌國腳基沙文(Antonie Griezmann)兩位星級球員未有隨隊訪港，但傑志會長伍健在記招表示，指客軍訪港陣容頗具誠意，他本人沒有投訴。
主隊傑志上屆失落聯賽錦標，更只排名第四，球隊今夏變動頗大，主教練由卡度素(Edgar Cardoso)升正，並簽入多位外援，包括最新的西班牙26歲中場利亞倫(Aaron Rey)，以及兩名港腳林樂勤及鍾樂安，令人耳目一新。球隊早前往泰國集訓兩星期，在當地友賽戰績為勝和負各一。
今場門票分$420及$120(特惠票)，於Cityline購票平台公開發售，大會宣布歌手Tyson Yoshi將擔任中場表演嘉賓。