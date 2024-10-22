大谷翔平首戰美國職棒世界賽　門票轉售逾萬起跳

日本棒球明星的大谷翔平，首次出戰美國職棒大聯盟（MLB）的世界大賽（World Series），面對2009年後首次打入世界大賽的紐約洋基。根據美國的門票轉售網站，有關系列賽的門票轉售，最平都要1,300美元（約10,106.2港元）的水平。

大谷翔平過去在效力洛杉磯天使期間，球隊從未打入過季後賽。今季他轉投洛城的道奇，並在國家聯盟的決賽以場數4:2擊敗紐約大都會後，終於可以一嘗世界大賽的機會。而道奇決賽的對手，也巧合地遇上自2009年之後也未打入過世界大賽的洋基隊，兩隊都是美國職棒兩支人氣最強的隊伍，不過兩隊對上一次在世界大賽對賽已是43年前，因此這個「夢幻大戰」也成為棒球迷所關注。