奧委會擬全面禁止跨性別女性參加女子項目

根據英國《泰晤士報》報道，國際奧委會（IOC）計劃全面禁止跨性別女性參加奧運會女子項目，不過該組織表示「目前尚未作出任何決定」。 回應稱未作出任何決定 《泰晤士報》周一報道稱，國際奧委會成員上周在瑞士洛桑召開會議，會上提交一份關於「出生為男性所帶來的永久性身體優勢」的初步研究結果。報道指出，這項禁止跨性別女性令，可能於明年初正式公布，最早或在明年二月於冬季奧運會期間的國際奧委會會議上宣布。 目前國際奧委會在跨性別女性能否參與女子項目的問題上，只向各體育項目提供了不具約束力的指引，並允許各運動單項自行制定政策。

據報，洛桑的會議上，由醫學與科學總監Dr Jane Thornton（前奧運划艇運動員）提交科學證據，指出出生為男性的運動員，即使接受降低睪酮水平的治療，仍保留身體優勢。 國際奧委會周一證實， Jane Thornton確實展示了初步研究結果，但補充說：「工作小組仍就此議題進行討論，目前尚未作出決定。進一步資訊將於適當時候公布。」 今年三月當選為國際奧委會新任主席的歌雲迪（Kirsty Coventry），曾於六月表示多數成員「壓倒性地支持」要「保護女子項目」，她上任後首項措施之一，便是成立專責小組研究此議題。

歌雲迪表示：「各項運動都有些許差異，但幾乎所有人都一致認為，國際奧委會應該在凝聚共識方面發揮主導作用，這也是該工作小組的主要方向。」 部分體育管理機構，例如世界田徑（World Athletics），已對經歷男性青春期後轉變性別的運動員實施全面禁賽。世界田徑於九月推出強制性臉頰拭子或血液檢測，以確認女子運動員的參賽資格。 國際滑雪總會亦於九月引入相同政策，要求進行強制性SRY基因檢測，用以識別男性特有的Y染色體。 原文刊登於 Yahoo 體育