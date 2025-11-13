奧斯卡體檢暈倒心臟異常　車路士舊將料掛靴

曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡（Oscar），現時在家鄉踢聖保羅。他在球會的訓練中心進行例行體檢時，突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救，目前在ICU接受觀察。

醫生發現34歲的奧斯卡心臟出現異常，需要接受磁力共振（MRI）作進一步評估。

據報，球員身邊人士透露，由於家人強烈勸說，奧斯卡結束球員生涯的機會高達「99%」。事實上，他的心臟問題早於8月已被發現，當時檢查顯示有輕微異常。雖然之後經藥物治療並獲醫生允許恢復訓練及比賽，但他選擇對外保密，球會亦尊重其決定，直至此次暈倒事件發生後，管理層才決定公開情況。