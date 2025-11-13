奧斯卡體檢暈倒心臟異常　車路士舊將料掛靴

曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡（Oscar），現時在家鄉踢聖保羅。他在球會的訓練中心進行例行體檢時，突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救，目前在ICU接受觀察。
醫生發現34歲的奧斯卡心臟出現異常，需要接受磁力共振（MRI）作進一步評估。
據報，球員身邊人士透露，由於家人強烈勸說，奧斯卡結束球員生涯的機會高達「99%」。事實上，他的心臟問題早於8月已被發現，當時檢查顯示有輕微異常。雖然之後經藥物治療並獲醫生允許恢復訓練及比賽，但他選擇對外保密，球會亦尊重其決定，直至此次暈倒事件發生後，管理層才決定公開情況。
聖保羅報平安稱情況穩定
聖保羅在聲明中稱奧斯卡現時情況穩定，仍在接受進一步檢查。如醫療團隊有最新消息，經奧斯卡本人同意後就會立即更新資訊。
據悉，奧斯卡本人在經歷此次驚險後，已意識到是時候向球場告別。家人亦鼓勵他以健康為先，與家人共度更多時光。預計聖保羅將與他達成協議，和平解除至2027年的合約。
奧斯卡職業生涯曾效力車路士（Chelsea），2017年以當時天價轉會費6,000萬鎊，轉到中國效力上海上港，在內地效力長達8年，有指期間工資高達2億歐元。奧斯卡今年初才離開中國，回家鄉踢波。
