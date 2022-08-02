奧脫福復出又早走 C朗曼聯未釋嫌？

「皇帝」敗走！？擾攘個多月，早前要求離開曼聯的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，周日在該會英超開鑼前最後一場正式熱身賽正選復出，但半場被新帥坦哈格換走。球會最終被來訪的西甲華歷簡奴逼和，Ｃ朗並被球迷拍得在完場前10分鐘已離開奧脫福，而主帥在官方訪問亦隻字不提Ｃ朗，事件令人擔心C朗與曼聯的關係。

以家庭為理由，早前缺席球會泰國及澳洲之旅，獨自在葡萄牙操練的C朗，之後據報為續戰歐聯，與拜仁慕尼黑、車路士及馬德里體育會扯上關係。當紅魔大軍回到英國，C朗亦在上周歸隊，並在上周六於社交媒體私下宣布，「星期日，皇帝出場。」令這場曼聯鬥華歷簡奴的球會賽賽前，出現一陣撲飛熱。

由於曼聯早一天才在挪威奧斯陸0比1受挫馬體會，翌日返回主場比賽，坦哈格收起上仗全部主力，派出C朗、鬥馬體會時後備出場的基斯甸艾歷臣及雲迪碧克中場坐鎮，法國中堅華拉尼跟新兵利辛度馬天尼斯扼守中路。不過踢足上半場的C朗有一腳射門抽高及一記妙傳隊友外，其餘時間表現不及18歲的攻擊中場合加拿祖搶鏡。

結果C朗成為半場後、第一個被換走的正選，入替他的年輕鋒將、由格拉斯哥流浪回收的阿密特迪亞路，下半場開波不久即先開紀錄；但終被對手追和1比1，完成今夏熱身賽，全力備戰下周日(7日)迎戰白禮頓的英超首戰。至於C朗被換走後，被球迷拍得在完場前10分鐘已換上運動裝及孭起背包離場。主帥坦哈格賽後只被安排接受官網訪問，但隻字不提C朗，並說滿意今夏備戰情況：「我們有一個很好的季前備戰，已準備就緒，但當然仍有進步空間。」他賽後點名大讚加拿祖，並認為利辛度馬天尼斯及華拉尼合拍穩健。

不過英國網民對C朗今場提早離場，反應多數負面，包括拍得照片的說：「皇帝已走。」另一說：「遺憾的說，今場可能是最後一次看到他在奧脫福。」也有人帶嘲諷：「操弗一點，找新球會落班。」