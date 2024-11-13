奧運女足無人機偵察事件　加拿大調查指兩年前有教練已提出質疑

在今夏的巴黎奧運會前夕，加拿大女足被指派出無人機刺探對手軍情一事。加拿大足協進行的獨立調查指，早在奧運前的兩年，已有教練多次提出相關的疑慮。

加拿大足協在周二（12日）證實，女足主帥的派莉絲曼（Bev Priestman）在停賽後將不會返回國家隊的崗位，並會即將展開新主帥的招聘程序。在今年夏天的奧運女足項目，新西蘭女足發現在對加拿大的比賽前，於訓練場上空發現有無人機監視。報警後揭發加拿大的教練團，派出非代表成員到對手訓練場拍攝訓練情況，令兩名加拿大的教練被即時趕出法國，而主帥的派莉絲曼也被暫停職務。其後國際足協（FIFA）在進行紀律聆訊後，對3人作出禁止接觸足球事務一段時間。