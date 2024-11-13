奧運女足無人機偵察事件　加拿大調查指兩年前有教練已提出質疑

在今夏的巴黎奧運會前夕，加拿大女足被指派出無人機刺探對手軍情一事。加拿大足協進行的獨立調查指，早在奧運前的兩年，已有教練多次提出相關的疑慮。
加拿大足協在周二（12日）證實，女足主帥的派莉絲曼（Bev Priestman）在停賽後將不會返回國家隊的崗位，並會即將展開新主帥的招聘程序。在今年夏天的奧運女足項目，新西蘭女足發現在對加拿大的比賽前，於訓練場上空發現有無人機監視。報警後揭發加拿大的教練團，派出非代表成員到對手訓練場拍攝訓練情況，令兩名加拿大的教練被即時趕出法國，而主帥的派莉絲曼也被暫停職務。其後國際足協（FIFA）在進行紀律聆訊後，對3人作出禁止接觸足球事務一段時間。
調查質疑男子隊同樣有偵察行為
同時，加拿大足協也委託外部機構就事件進行獨立調查。在有關的調查報告，表示有兩名女足的教練在巴黎奧運期間存在不當的監視行為，但沒有證據證明在東京奧運期間有發生同樣問題，當時加拿大贏得女足金牌。報告同時表示，有關無人機的片段，加拿大的球員沒有看過。加拿大足協的行政總裁就指：「透過獨立調查的結果展示，於巴黎發生的無人機事件，是過去不可接受的文化，以及國家隊的內部監管不足所致。」
另外調查又指向前男足主帥的希特文（John Herdman），指他在2018至23年帶領加拿大男子隊期間，可能違反了加拿大足協的規範及道德。報告指雖然調查組織有邀請希特文接受調查，不過希特文一直沒有與調查團相約好會面。而在報告提到，有指控在2024年的美洲國家盃，加拿大也有拍攝對手的訓練。