奧雲史高斯領銜費高麥馬拿文等13名宿　下月與黃日華、李健和大球場獻技

早前在內地及南韓先後舉行過足球名宿的表演賽，而在下個月將會輪到香港。下月20日將會在大球場舉行「世界足球傳奇盃」，並由前英格蘭中場的史高斯（Paul Scholes）與前鋒的奧雲（Michael Owen）分別領銜，共有13名國際球星，與10名的本地名將一同落場獻技，有關比賽詳情在周四（7日）記者會公布。