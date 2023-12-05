奧雲史高斯領銜費高麥馬拿文等13名宿　下月與黃日華、李健和大球場獻技

早前在內地及南韓先後舉行過足球名宿的表演賽，而在下個月將會輪到香港。下月20日將會在大球場舉行「世界足球傳奇盃」，並由前英格蘭中場的史高斯（Paul Scholes）與前鋒的奧雲（Michael Owen）分別領銜，共有13名國際球星，與10名的本地名將一同落場獻技，有關比賽詳情在周四（7日）記者會公布。
費高麥馬拿文皮利斯出席
大會向媒體發布，表示將會安排13名的國際知名球星，與10位本地名將，以及5名各界名人組成兩隊，並分別由奧雲及史高斯領軍。在國際名宿之中，已公布包括前葡萄牙隊長的費高（Luis Figo）、利物浦名將的麥馬拿文（Steve McManaman）、史米沙（Vladimir Smicer）及貝加（Patrik Berger），還有阿仙奴名將的皮利斯（Robert Pires）及基拔圖施華（Gilberto Silva）。至於本地名將方面，亦有李健和、山度士、顧錦輝、梁帥榮、梁能仁及劉榮業。至於藝人方面，早前村超引起爭議的黃日華、林敏聰、徐榮穿等將出席。
比賽將會在1月20日在香港大球場舉行，以3節各30分鐘的比賽模式。在早前內地的表演賽，費高亦曾經出席，而當時還有意大利國腳的托迪（Francesco Totti）及巴西國腳卡卡（Kaka）等。大會將在周四舉行記者會。