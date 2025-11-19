女子歐聯｜防線兩主力缺陣 阿仙奴女足低迷難殺「馬」

國際賽期結束，今晚先由女子歐聯接力，聯賽階段戰至第四輪，衛冕的阿仙奴女足今晚主場迎戰皇家馬德里女足。「女子兵工廠」近況低迷，各項賽事近3場不勝，更有主力後衛姬迪到特(Katie Reid)受傷缺陣，今場面對在今屆賽事不敗的皇馬女足難有勝望，今場寧捧受讓的客軍。(球賽編號FB9872，11月20日04:00開賽)
貴為上屆女子歐聯冠軍的阿仙奴女足，今屆狀態一直未如理想，目前在女子歐聯聯賽階段3戰只得1勝2負，除了曾不敵勁旅里昂女足之外，上輪作客拜仁慕尼黑女足，竟然在一度領先2比0下，最後反勝為敗輸2比3，是沉重打擊。
球隊今季就連在女子英超也發揮平平，暫時只能位列聯賽榜第4，大軍成績差勁的其中一大因素是主力中堅莉亞威廉臣(Leah Williamson)長期養傷有關。更黑仔的是該隊英格蘭女足年輕新國腳姬迪列特，早前操練膝部韌帶撕裂，將要提早收咧治理傷勢。防線在兩大主力長休下，守力難免大減，今場縱有地利只怕難望反彈，危機重重。
另邊廂的皇馬女足，雖然剛在女子西甲國家打吡吞下巴塞隆拿女足4蛋，但對手是全歐洲最頂級勁旅，敗不足辱。皇馬女足在今屆歐聯3戰2勝1和，包括先後打敗了羅馬女足與巴黎聖日耳門女足，上輪則與FC巴黎打和1比1，繼續保住在大聯賽不敗，士氣一流。
由主力前鋒艾芭列當度(Alba Redondo)、蓮達卡些度(Linda Caicedo)及中場卡露蓮華雅(Caroline Weir)組成的進攻鐵三角，今季一直保持穩定發揮；今場乘勇出戰勢頹的阿仙奴女足，皇馬女足可以起碼保不敗而回。
