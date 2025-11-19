女子歐聯｜防線兩主力缺陣 阿仙奴女足低迷難殺「馬」

國際賽期結束，今晚先由女子歐聯接力，聯賽階段戰至第四輪，衛冕的阿仙奴女足今晚主場迎戰皇家馬德里女足。「女子兵工廠」近況低迷，各項賽事近3場不勝，更有主力後衛姬迪到特(Katie Reid)受傷缺陣，今場面對在今屆賽事不敗的皇馬女足難有勝望，今場寧捧受讓的客軍。(球賽編號FB9872，11月20日04:00開賽)

貴為上屆女子歐聯冠軍的阿仙奴女足，今屆狀態一直未如理想，目前在女子歐聯聯賽階段3戰只得1勝2負，除了曾不敵勁旅里昂女足之外，上輪作客拜仁慕尼黑女足，竟然在一度領先2比0下，最後反勝為敗輸2比3，是沉重打擊。