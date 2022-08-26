女排亞洲盃｜中國女排戴口罩比賽　排協道歉稱賽會沒規定

在菲律賓舉行的亞洲盃女排賽事，中國在周四(25日)最後的一場分組，面對伊朗。然而中國女排球員在首局戴上口罩，被批評沒有考慮到球員的呼吸以及對對手有欠尊重。中國隊在第2局已全部摘下口罩，中國排球協會就事件道歉。但指賽會方面沒有做出明確規定，以及「臨場經驗不足」。

排協解釋隊中有人出現症狀

中國在亞洲盃的分組賽取得全勝出線，其中在周四對伊朗一仗，中國隊部份球員在首局戴上口罩。中國排協解釋，因為隊員知悉有參賽隊伍的成員受到感染，而中國隊中亦有人出現症狀，故為防範感染公險，而要求球員在進入場館要統一戴上口罩。對於在比賽期間，亦有球員戴口罩，排協解釋：「因組委會未對運動員上場比賽是否佩戴口罩做出明確規定，我們運動員為了保護自己，比賽開始後佩戴口罩上場比賽。」

中國女排先輸後贏伊朗

排協又解釋：「由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局我們運動員均佩戴口罩上場比賽。」而排協指之後意識到戴口罩會對球員健康不利，故球員之後脫去口罩比賽。中國女排在首局亦以24:26先落後，之後才連贏3局反勝伊朗。

事件令不少網民批評排協，沒考慮有關球員的健康以及戴上口罩對呼吸時的影響。又認為排協的解釋並不合理，只是在為擺脫責任。