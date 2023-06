女籃陳欣汶專訪｜出戰NCAA、往德甲球隊訓練 要證明香港打波有出路

要和外國球員競爭自然困難,但正常籃球界一句名言:「You miss 100 percent of the shots you don't take。(你不去射波,就100%失去機會)」凡事總有先行者,與其被指為「整定」,不如踏出第一步尋求突破:「我想告訴其他人,香港女仔打波都可以有出路。」