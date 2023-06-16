女籃陳欣汶專訪｜出戰NCAA、往德甲球隊訓練 要證明香港打波有出路

香港一直與籃球界最高水平有一段距離，潮文「如果美斯在香港出生...」亦不時於網絡被翻推，甚至有網民指在香港做職業運動員下場，就如麥當勞豬柳強一樣都是「整定」。 最近香港便有人不認命，以「如果香港人早點接受外國訓練，又是否可以和外國球員一鬥」為題，開始了「The Gold Team」的計劃，目標便是看看一班香港女子籃球員於世界球壇可以走得多遠，其中的先行者便是首位出戰NCAA的陳欣汶（Yannie）。

21歲的Yannie成名於女籃學界強隊協恩中學，曾多次贏得學界籃球精英賽冠軍及MVP，亦有打過女子甲組球隊偉邦，現時獲Under Armour支援比賽裝備，以獎學金形式入讀了美國Emmanuel College。 主打Combo guard的Yannie首季便和球隊打入NCAA D3正賽，剛剛結束的一季場均上陣25分鐘攻入14.6分、4.8個籃板及5.4次助攻，已成為球隊其中一位主力。她坦言可以立足美國籃球，主因「The Gold Team」的計劃，以及其發起人Strive Fitness的創辦人William Lo。

香港女籃困局 「不知再打下去會怎樣」 土生土長的William曾出戰NCAA賽事，於美國修讀運動科學，亦先後為香港甲一籃球聯賽勁旅永倫及南華球員，以及港超球員葉鴻輝等人訓練。曾留學美國，阿Will深知香港球員與外國能力的差距，亦有感很多女子籃球員在港沒有全職，便希望趁自己有能力時，試試可否改變這個困局，Yannie便成為其實驗計劃。 Yannie說：「2019年我便跟阿Will操體能和改善籃球技術基礎，當時他便問起我有沒有興趣到美國打波。」Yannie形容在在香港女子籃球出路不多，眼見很多女子打畢學界精英賽後便開始迷失，「不知道再打下去可以怎樣」，因此2019年阿Will提問有沒有興趣到美國打NCAA時便決心一試。

「Will好喜歡籃球，她希望籃球可以給予其他女子希望，不止免費為我提供訓練，甚至為我爭取獎學金入讀Emmanuel College。」最後Yannie如願打入NCAA，體會到外國訓練的專業，Will依然會定期提供個人訓練計劃給Yannie，甚至其妻子Angela都會不時Whatsapp關心Yannie當地生活。 免費為基層提供訓練 讓下一代成金 「Will一直有個想法，如果他可以早一點、在我13歲時便和他一起訓練，在籃球路上會不會可以走得更遠？因此他在2020年時便成立了Gold Team，免費為一些基層女子運動員提供訓練和教育、每星期5至6次練波，兩三次體能訓練等。」現時有9名女子加入了Gold Team由17歲至最年輕8歲成員都有，「Will希望證明香港運動員有能力和外國競爭，現今籃球很少亞洲女仔在外取得成功，他想改變這個困局。」

前往德甲體驗職業球員 未試過當然不知道會否成功，唯Gold Team首先已有Yannie闖入NCAA，她更趁休季期間，飛去柏林與德甲球隊ALBA Berlin訓練3周，更會參加之後的夏季聯賽，真真正正體會一支職業球隊的訓練。 「都是Will為我爭取來的機會，他幫我整理打波片段並聯繫上對方。」Will直言今次機會非常難得，以他所知「甚少有職業球隊願意無條件讓大學生參加訓練」，Yannie亦說會盡力爭取表現，始終WNBA只得144名球員，對下亦不如NBA般有G-Leaue，因此要外流體驗職業球員便只有歐洲聯賽。