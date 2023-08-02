女足世界盃︱中國慘敗英格蘭1:6　主將王霜：希望未來國家隊不至這麼狼狽(有訪問片)

在南半球舉行的女足世界盃，中國女足在澳洲阿德雷德面對英格蘭，結果在上下半場被各入3球之下，僅由王霜射入12碼破蛋，最終以1:6不敵對手，分組以1勝2負的成績，在分組出局，是中國隊歷來首次。王霜賽後訪問中表示，希望做好訓練工作，令未來的中國國家隊不用那麼狼狽。

女足世界盃舉辦至第9屆，中國「鏗鏘玫瑰」共8次打入決賽周，並在第2屆一度打入四強，但只獲第4名，而之後1999年更首次晉身決賽，不過仍負於美國得亞軍。之後中國女足也3度晉身八強，上屆也能晉級16強。然而4年過後，中國隊首場面對丹麥輸0:1，之後第2場面對加勒比海的海地，僅勝1球。在最後的一場分組，面對新科歐洲冠軍的英格蘭，結果上半場已經被英格蘭轟入3球，雖然王霜下半場憑12碼一度追回一球，只是英軍實力之強，令中國再失多3球，以1:6創下中國女足在世界盃的最大敗仗。

「鏗鏘玫瑰」雖然在去年的亞洲盃，在12碼力克日本打入決賽，並反勝南韓再度奪冠。可是日本在之前的比賽，卻以4:0大勝歐洲的西班牙，在分組全勝晉級，難免被比下去。

「我們比歐洲球員練得苦」

為中國「破蛋」的王霜，在賽後訪問中哽咽，她表示：「我一直有個問題，為甚麼我們比歐洲的那些球員都要練得苦，都要付出的更多，但我們始終沒有拿到我們想要的成績。」她又認為：「看看鄰近國日本怎麼踢，她們為甚麼能夠換了一批又一批的人，但是她們DNA始終不變，而且她們的DNA是越來越好。」

王霜又指：「我們不是特别好的榜樣，希望未來的孩子們能踢出更精彩的足球，希望國內教練們培養出會踢球的孩子們，讓她們未來在代表國家隊的比賽中不至於這麼狼狽。」