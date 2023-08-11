女足世界盃｜日本女足1:2不敵瑞典出局　歷屆冠軍全部遭淘汰

女足世界盃已今日（11日）展開八強的賽事，其中僅餘的歷屆冠軍隊伍日本，在今午八強面對2003年亞軍的瑞典，最終被瑞典先入兩球，加上日本下半場射失12碼，最終以1:2不敵對手出局，至今全數歷屆世界盃冠軍球隊都已經出局。而另一場，西班牙就在加時贏荷蘭2:1晉級。

日本在2011年贏得歷史上首個女足冠軍，也是日本足球的歷史高峰。之後日本在2015年再次打入決賽，不過僅以亞軍完成。在今場的八強，日本隊面對着同樣是女足強國的瑞典，在上半場32分鐘就先被對方的守將伊莉絲迪特（Amanda Ilestedt）攻破大門，半場日本隊落後一球。