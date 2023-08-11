女足世界盃｜日本女足1:2不敵瑞典出局　歷屆冠軍全部遭淘汰

女足世界盃已今日（11日）展開八強的賽事，其中僅餘的歷屆冠軍隊伍日本，在今午八強面對2003年亞軍的瑞典，最終被瑞典先入兩球，加上日本下半場射失12碼，最終以1:2不敵對手出局，至今全數歷屆世界盃冠軍球隊都已經出局。而另一場，西班牙就在加時贏荷蘭2:1晉級。
日本在2011年贏得歷史上首個女足冠軍，也是日本足球的歷史高峰。之後日本在2015年再次打入決賽，不過僅以亞軍完成。在今場的八強，日本隊面對着同樣是女足強國的瑞典，在上半場32分鐘就先被對方的守將伊莉絲迪特（Amanda Ilestedt）攻破大門，半場日本隊落後一球。
不過換邊後日本防線再失守，主將長野風花51分鐘被指禁區內犯手球，被球證判罰12碼。瑞典由安祖達爾（Filippa Angeldahl）射入，為球隊領先至2:0。雖然瑞典在76分鐘又被罰12碼，但日本的植木理子射失，未能收窄差距，直到87分鐘林穂之香近門為日本追回一球，但已經為時已晚，日本最終以1:2被淘汰。
西班牙挫荷蘭首入四強
至於今午稍早的一場比賽，西班牙女足上半場有艾絲達干沙利絲（Esther Gonzalez）的入球被VAR推翻，不過下半場卡丹迪（Mariona Caldentey）在81分鐘射入12碼為西班牙領先。只是荷蘭於補時1分鐘扳平，令比賽需要進入加時。而西班牙加時上半場由柏拉雷露（Salma Paralluelo）建功，最終加時以2:1擊敗荷蘭，首度晉身女足世界盃四強。瑞典與西班牙會在四強爭入決賽，而瑞典已經是今屆世界盃餘下球隊中，唯一曾打入決賽的隊伍。